CHP'li Veli Ağbaba konuşmasının ardından cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Mustafa Elitaş uyardı

Ağbaba'dan sonra ise kürsüye AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş çıktı. Konuşması sırasında Ağbaba'nın kürsüde cüzdanını unuttuğunu gören Elitaş, Ağbaba'yı uyardı. Cüzdanı alıp Meclis'e dönerek hitap eden Elitaş, Ağbaba'ya "Sayın Ağbaba burada paraları çıkarıp konuştunuz. Bir de espri yaptınız 'Bunlara güvenilmez. AK Partililer paraları alır götürür' diye. AK Partililer mert adamdır. Daha cüzdanına sahip çıkamayan adam ülkenin bütçesine mi sahip çıkacak?" dedi.
CHP Milletvekili Veli Ağbaba kürsüde cüzdanını unutunca bakın neler oldu😄
👇 pic.twitter.com/KkR2FTo5KZ
CHP Milletvekili Veli Ağbaba kürsüde cüzdanını unutunca bakın neler oldu😄
Bu konuşmaların ardından oturum başkanı Ağbaba'ya kürsüye giderek cüzdanını almasını söyledi.