Gündem CHPli Veli Ağbaba konuşmasının ardından cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Mustafa Elitaş uyardı
POLİTİKA

CHP'li Veli Ağbaba konuşmasının ardından cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Mustafa Elitaş uyardı

TBMM'de konuşma yapan CHP'li Veli Ağbaba, konuşmasını yaparken kürsüde cüzdanından çıkardığı paraları gösterdi. Ağbaba'dan sonra kürsüye çıkan AK Partili Mustafa Elitaş, Ağbaba'nın kürsüde unuttuğu cüzdanı göstererek "Cüzdanına sahip çıkamayan, bu ülkenin bütçesine nasıl sahip çıkacak" dedi.

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CHPli Ağbaba kürsüde cüzdanını unuttu
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Ağbaba'dan sonra ise kürsüye AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş çıktı. Konuşması sırasında Ağbaba'nın kürsüde cüzdanını unuttuğunu gören Elitaş, Ağbaba'yı uyardı. Cüzdanı alıp Meclis'e dönerek hitap eden Elitaş, Ağbaba'ya "Sayın Ağbaba burada paraları çıkarıp konuştunuz. Bir de espri yaptınız 'Bunlara güvenilmez. AK Partililer paraları alır götürür' diye. AK Partililer mert adamdır. Daha cüzdanına sahip çıkamayan adam ülkenin bütçesine mi sahip çıkacak?" dedi.

Bu konuşmaların ardından oturum başkanı Ağbaba'ya kürsüye giderek cüzdanını almasını söyledi.

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