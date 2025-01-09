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CHP'li başkanın danışmanı Samet Alaca'dan skandal paylaşımlar: Peygambere küfür, Erdoğan'a suikast çağrısı!

CHP'li başkanın danışmanı Samet Alaca'dan skandal paylaşımlar: Peygambere küfür, Erdoğan'a suikast çağrısı!

12:589/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İslam düşmanı Samet Alaca CHP'li Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanlığını yürütüyor.
İslam düşmanı Samet Alaca CHP'li Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanlığını yürütüyor.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in İslam düşmanı danışmanı 'Samet Alaca' adlı şahsın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağza alınmayacak küfürler sarfettiği X paylaşımları ortaya çıktı. Vatandaşlar duruma sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

CHP'li belediyelerle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son yaşanan skandal ise sabır sınırlarını zorladı.

CHP Tekirdağ Belediye Başkanı
Candan Yüceer
'in danışmanlığını yapan
Samet Alaca
'nın X hesabından yaptığı skandal paylaşımlar büyük tepki topladı.

Peygamberimiz'e küfürler etti


Aynı zamanda Özel Kalem Müdürlüğü'nde de görevli olan Alaca, skandal paylaşımlarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ağza alınmayacak küfür etti.



Erdoğan'a suikast düzenlenmesini istedi


Paylaşımlarımda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a suikast düzenlenmesini de isteyen Alaca şu çirkin ifadeleri kullandı;


"Şu ... çocuğu Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyin de kurtulalım arkadaş", "Ha ... ulan oradan. 9 yaşında 11 yaşında kızla birlikte olan arap muhammedin sapık ümmeti sizi", "Küçük çocukla birlikte olan zihniyetinide peygamberide ... senin. Sapık ... sizi gidin kendi kardeşinizi akrabanızı ..."


Gazetecilere de hakaret etti


Belediye personellerinin kullandığı WhatsApp grubunda yaptığı paylaşımları da ifşa olan Alaca'nın yerel gazetecilere yönelik
'andaval'
ifadesini kullandığı ve bir belediye çalışanına yönelik
'mobbing uygulanmasını'
istediği görüldü.

Bölgedeki yerel basın mensupları, Alaca'nın kullandığı dilin mesleklerine ve kişilik haklarına saygısızlık olduğunu ifade etti.



Tepki yağdı

Alaca'nın sosyal medyadaki çirkin paylaşımlarına tepki yağdı:

Vatandaşlar
"CHP, böyle elemanları özellikle mi seçiyor? Bunun bir cezası yok mu?", "Bu adamın gözaltına alınması gerekir.", "Peygamber efendimize, İslam'a ve Müslümanlara hakaret edince CHP'nin dikkatini çekmiş, belediyenin kapılarını sonuna kadar açmışlar!"
diyerek alçak paylaşımların yargı önünde hesabının sorulmasını istedi.

#Tekirdağ
#CHP
#Belediye

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