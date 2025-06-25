CHP'li belediyeden bir çevre katliamı daha: Bakanlıktan ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, rutin denetimler kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlı Tire Karateke Atık Depolama Sahası, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde denetim yaptı.

Tire ilçesi Karateke Mahallesi’nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan “Tire II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi” projesine bu yıl 31 Ocak’ta da “ÇED Olumlu” raporu verilmişti. Ancak tesis kurulması için belirlenen bu sahaya, atıkların mevzuata aykırı bir şekilde döküldüğü belirlendi. Daha önce de aynı ihlal nedeniyle işlem yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu kez 5 milyon 609 bin 178 TL ceza uygulandı.

Daha önce mahkeme kararıyla depolama durdurulmuştu

Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde yapılan denetimde ise tesisin çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığı, sahadan çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayılması suretiyle çevre kirliliğine neden olunduğu ve tesiste atık depolanmasının mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen atık depolamaya devam edildiği belirlendi. Bu ihlallerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin 726 TL ceza verildi.

Kapasitesi üzerinde atık depolayan işletmeye de ceza

Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde de kapasitesinin üzerinde belediye atığı kabulünün yapıldığı, atıkların geri kazanım yapılmadan depolanarak bertaraf edildiği tespit edildi. Tesisin çevre izin ve lisans koşullarına ve işletme planına aykırı şekilde yönetildiği, yine sahadan çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayıldığı belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tesisi işleten firmaya 1 milyon 869 bin 726 TL ceza kesildi.







