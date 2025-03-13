CHP'li belediyeler DHKP-C ile sosyal etkinlik yapmış

İstanbul'daki CHP'li Ataşehir, Maltepe, Şişli ve Sarıyer belediyelerinde terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiasıyla yapılan soruşturmada skandal verilere ulaşıldı. Örgüt üyelerinin belediye başkanlarıyla doğrudan görüştüğü ve örgütün belediyelerden toplu ödemeler ile aylık sabit ödemeler aldıkları ortaya çıktı. O dönem yaşanan olayların içinde bulunmuş olan gizli tanık, olayları tek tek anlattı.

ŞİŞLİ HER AY 15 BİN LİRA VERMİŞ

DHKP-C üyesi gizli tanık, 2014 yılında Veysel Şahin ve Doğan Karataş ile birlikte, dönemin Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Emir Sarıgül ile görüştüğünü itiraf etti. Örgüt üyelerinin TAYAD ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Merkezi için finansal destek talebinde bulunduğu, İnönü’nün bu talepleri kabul ettiği belirtildi. Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Mehrali Seçme ve Erdoğan Yıldız ile yapılan görüşmeler sonucunda örgüte 80 bin lira ödendiği ve her ayın 15’inde 15 bin liranın zarf içinde Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtarı M.G. aracılığıyla gönderildiği ifade edildi. Gizli tanık, Şişli Belediyesi’nden örgüte toplamda 400 bin lira aktarıldığını belirtti.

ATAŞEHİR KONSER BİLETİ DİYE AKTARDI

CHP’li Ataşehir Belediyesi'nin de DHKP-C’ye finans sağladığı ortaya çıktı. Gizli tanığın ifadesine göre, dönemin Ataşehir Belediye Başkanı Kalender Özdemir ile örgüt üyeleri sık sık görüşmeler gerçekleştirdi. 2015 yılında Grup Yorum’un Bakırköy’de düzenlenen konserinde, Kalender Özdemir’den “konser bileti” adı altında 15 bin lira ödeme alındığı itiraf edildi. Ayrıca, İKOM aracılığıyla düzenlenen çeşitli piknik etkinliklerinde bilet satışı bahanesiyle, Özdemir’in elden teslim ettiği 5 bin ila 10 bin liralık ödemelerle toplamda 50 bin liranın örgüte aktarıldığı belirlendi.

MALTEPE’DEN 250 BİN LİRALIK DİKİŞ MAKİNESİ

Gizli tanık, DHKP-C’nin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşerek finans sağladığını öne sürdü. Örgüt üyelerinin, Başkan Kılıç’a Kazova işçilerine dikiş makineleri alınacağı yönünde söz vererek, kendilerini Sinan Ç. isimli kişiye yönlendirdiğini belirtti. Sinan Ç. ile yapılan görüşme sonucu 250 bin lira ödeme alındı. Ayrıca, belediye tarafından konser ve piknik biletleri adı altında 100 bin lira ödeme yapıldığı, toplamda 650 bin liranın DHKP-C’ye aktarıldığı itiraf edildi.

ÖZEL KALEM VE MUHTARDAN 550 BİN LİRA

DHKP-C’li gizli tanık, örgütün CHP’li Sarıyer Belediyesi’nden de finansal destek aldığını itiraf etti. Grup Yorum konser biletleri adı altında 50 bin lira ödeme alındığı belirtildi. Örgütün, taleplerini Armutlu Mahallesi Muhtarı A.H.A. ve bir belediye meclis üyesine ilettiği, taleplerin kabul edilmesi üzerine Belediye Başkanı Şükrü Genç’in Özel Kalem Müdürü Şehnaz Bulat ile görüşmeler yapıldığı ifade edildi. Gizli tanık, örgüte aktarılan paraların bir kısmının özel kalem müdüründen, bir kısmının ise Armutlu Mahallesi Muhtarı A.H.A’dan alındığını söyledi. Edinilen bilgilere göre, örgütün Sarıyer Belediyesi’nden elde ettiği toplam gelirin 550 bin lira olduğu ortaya çıktı.

KILIÇ MÜŞTEKİ OLARAK İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında müşteki olarak ifadesine başvurulan dönemin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, örgütün göreve gelir gelmez baskı yaptığını anlattı. Ankara’dan geldiğini belirten Kılıç “Daha göreve başlar başlamaz adı geçen illegal örgütlerden terör örgütleri tarafından sürekli bir tecritle karşı karşıya kalmıştık. Hatta en son bardağa taşıyan damla özel kalemize, yani belediyenin 8. kata kadar gelme cüreti göstererek orada çalışan arkadaşlarımıza, özel kalemize bir saldırı düzenlemişlerdi. Cumhuriyet Savcılığı’na giderek bir suç duyurusuna bulunmuştuk” dedi.

Şükrü Genç gözaltında

Terör örgütü DHKP-C'ye finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin Vatan Yerleşkesi'nde ifadelerinin alınmasına başlandı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen ve firari durumda bulunan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.







