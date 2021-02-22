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BALİKESİR

CHP'li belediyeler heykelden vazgeçemiyor: Edremit'e 'Ufka Bakan Atatürk'

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından Güre Cumhuriyet Meydanı’na yapılan “Ufka Bakan Atatürk” heykeli törenle açıldı. CHP parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürlerinin katıldığı açılışta konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bu heykele derinlikle bakınız. Bu esere dikkatle baktığınızda, nereden baksa güzel, nereden baksan güzel Atatürk’ü görürsünüz." dedi.

Haber Merkezi İHA
Ufka Bakan Atatürk heykeli törenle açıldı.
Ufka Bakan Atatürk heykeli törenle açıldı.


Edremit Belediyesi tarafından Güre Mahallesi’nde ki Cumhuriyet Meydanı’nda yaptırılan “Ufka Bakan Atatürk” heykeli ile Altınoluk Mahallesi’nde yeniden düzenlenerek kitaplarla donatılan Halk Kütüphanesi düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Ünlü heykel sanatçısı Tankut Öktem’in kızı heykel sanatçısı Pınar Öktem Doğan tarafından Güre İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan “Ufka bakan Atatürk” heykeli pademi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen bir tören ile açıldı.

"Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ettiler"


CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP önceki dönem Milletvekili Mehmet Tüm, CHP parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, heykeli 98 yıl önce 9 Şubat 1923 tarihinde, Edremit’e ilk ziyaretini yapan Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ettiklerini ifade etti.

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  • Başkan Arslan, “Güre’nin karakterini yansıtırken, Güre’ye gelen misafirlerimize hatıralarında, fotoğraf karelerinde yer edinecek bir güzellik te sunmuş oluyoruz. Güre’nin kamusal alanına zenginlik katarken, sahilimizi sanatla da değerlendiriyoruz.

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"Bu heykele derinlikle bakınız"

Bu heykele derinlikle bakınız. Balıkçıda, milletin gücünü görürsünüz. Ağında, bolluk ve bereketi görürsünüz. Küçük kız çocuğunda, aydınlık bir geleceği, Dümendeki Kaptanda, Salih Reislerin, Turgut Reislerin torunlarını, ekmeğini denizden çıkaran Güreli denizcileri görürsünüz.
Bu esere dikkatle baktığınızda, Nereden baksa güzel, nereden baksan güzel Atatürk’ü görürsünüz.
Sadece onu değil, Balıkçısıyla, denizcisiyle, çocuğuyla hepbirlikte Atasıyla hareket eden Edremitlileri görürsünüz.” dedi.

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  • Başkan Arslan “Bu heykeli Atatürk ile birlikte bu toprakları savunan kahraman Kuvayi Milliye’ciler Güreli Şükrü Bey’e, Güreli Sezayi Bey’e, Güreli İsmail Efendiye, Güreli Mustafa Bey’e ve Azîz şehitlerimize, minnet ve şükrânlarımızla ithaf ediyoruz. Bu heykeli 98 yıl önce 9 Şubat 1923 tarihinde, Edremit’e ilk ziyaretini yapan Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ediyoruz” dedi.

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