​CHP’li belediyelere performans takibi.

Bu kapsamda çalışmaların ilk adresi İzmir olacak. AK Parti kurmayları 25 Temmuz’da İzmir’i yöneten CHP’li Tunç Soyer’in neleri vaat ettiğini, bunlardan ne kadarını hayata geçirdiğine odaklanacak. AK Parti’nin sonraki adresleri Ankara ve Adana olacak.
ŞİKAYETLER DİNLENECEK
- AK Parti, CHP’li 11 büyükşehir belediyesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirecek. AK Parti kurmayları, İzmir’de 2019 yerel seçimleri öncesinde mevcuttaki belediye başkanının neleri vaat ettiğini ve bunlardan ne kadarını hayata geçirdiği konusunda değerlendirmeler yapacak. Ayrıca, belediyelere bugüne kadar vatandaşların en çok şikayet ettiği konularla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı ve hangi adımların atıldığı da araştırılacak. Ve kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Daha sonra hazırlanan rapor, kamuoyuna sunulacak.
ANKARA VE ADANA DA MERCEK ALTINDA
İzmir’deki değerlendirme toplantısını Ankara ve Adana takip edecek.