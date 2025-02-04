CHP'li Cemal Enginyurt'a 'hakaret' soruşturması

Enginyurt, disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan ihraç edilen teğmenleri işaret ederek, "Başımızda öyle biri var ki, ya benimsin ya kara toprağın dedirtmeye çalışıyor. Ne senin olacağız, ne kara toprağın. Senin olmaya gelmedik, olmayacağız Erdoğan. Mustafa Kemal'in askeri olmaya geldik" demişti.