CHP'li Cemal Enginyurt'a 'hakaret' soruşturması

Demokrat Parti'den istifa edip CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, yeni partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün katıldığı CHP'nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı.
Enginyurt'un konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
'Zindana atmakla' tehdit etti
Enginyurt, disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan ihraç edilen teğmenleri işaret ederek, "Başımızda öyle biri var ki, ya benimsin ya kara toprağın dedirtmeye çalışıyor. Ne senin olacağız, ne kara toprağın. Senin olmaya gelmedik, olmayacağız Erdoğan. Mustafa Kemal'in askeri olmaya geldik" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isim vererek hedef alan Enginyurt, "Biz Atatürk'ün askeri olacağız. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Tek adam diye tutturana sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun." ifadelerini kullanmıştı.