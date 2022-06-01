Gündem CHPli Edirne Belediyesinde mide bulandıran iddia Yardıma gitti tecavüz etti
POLİTİKA

CHP’li Edirne Belediyesi’nde mide bulandıran iddia: Yardıma gitti tecavüz etti

Edirne’de, evi selden zarar gören bir kadın, yerleştirildiği otelde belediye görevlisinin tecavüzüne uğradığını öne sürdü. Mağdur kadın, CHP’li Belediye Başkanı Gürkan’ın olayı örtbas etmeye çalıştığını belirterek şikâyetçi oldu.

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Haber Merkezi Diğer
CHP’li Edirne Belediyesi’nde mide bulandıran iddia: Yardıma gitti tecavüz etti
Edirne Belediyesi

Edirne'de çocuğuyla yaşayan C.G., geçen yıl evi selden zarar görünce, belediyenin kendisini bir otele yerleştirdiğini, ancak yapılacak maddi yardım için gelen belediye görevlisi E.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde yaşadıklarını anlatan mağdur kadın, "E.A., otelde kaldığım bir hafta boyunca sürekli benimle ilgilendi. Bir gece 00.30 sularında arayıp, 'Belediyenin vereceği yardım parası yarın hesabına geçeceği için gelip bazı bilgiler almam gerekiyor' dedi. Ben de 'Olur' dedim" ifadelerini kullandı.

Mağdur kadına tecavüz ettiği iddia edilen E.A.
Mağdur kadına tecavüz ettiği iddia edilen E.A.

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'YARDIM YERİNE İÇKİ GETİRDİ'

Sabah'ın haberine göre; Otelin terası kapalı olduğu için E.A.'nın odasına girdiğini belirten C.G., şöyle devam etti: "Bana, 'Kırkpınar olduğu için çok yoğun çalışıyoruz, eve gidemiyorum' diyerek yorgun olduğunu söyledi ve çantasından alkol çıkardı. Ben sevmediğimi ve kullanmadığımı söyledim. Sonra tacizde bulundu. Reddettiğimde ise tecavüz etti.

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Mağdur kadın C.G.
Mağdur kadın C.G.

'ÇOK UTANDIN HEMEN OTELDEN AYRILDIM'

Bağırınca, resepsiyondaki genç arayıp, 'İyi misin abla, sesini duydum' dedi. Onu çağırdım ve E.A.'yı odamdan çıkardık. Çok utandım, kimse duymasın, kimse bilmesin istedim. Sabah belediyenin verdiği para hesabıma geçmişti. Yaşadıklarımı unutmak için hemen otelden ayrılıp evime gittim."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

BAŞKAN ÖRTBAS ETMEK İSTEDİ

Olaydan birkaç gün sonra E.A.'nın kendisini aradığını vurgulayan talihsiz kadın, "Engelleyip müdürü A.G.'yi aradım. Beni dinlemek istediğini söyledi ve yanında adını sonradan öğrendiğim S.G. ile geldi. Özür dileyip gereğini yapacaklarını söylediler. Sosyal medyadan Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ulaşıp durumu anlattım. Yanında bir kadın ve koruması ile gece evime gelip, 'Bu işi ben takip edeceğim' dedi ve gitti. Daha sonra Gürkan'ın E.A. ile fotoğrafını gördüm. Sadece görev yeri değiştirilmiş. O yüzden hem E.A.'dan hem de olayı örtbas etmek isteyen A.G., S.G. ve Başkan Gürkan'dan şikâyetçiyim" dedi.

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Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarından hükümeti sorumlu tutan ve Türk Hava Kurumu uçaklarının özellikle uçurulmadığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iddiasının ardından çalışır durumda olmayan THK uçaklarını işaret ederek CHP'li belediyelere görev vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı çözer. 11 başkan bir araya gelip 4-5 milyon dolar verebilir" sözleriyle topu belediye başkanlarına atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı adına açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm bakım giderlerini üstleneceklerini duyurmuştu. Ancak Türk Hava Kurumu'na bağışta bulunma sözü veren 11 CHP'li belediye, aylar geçmesine rağmen sözünü tutmadı.

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