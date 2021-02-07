CHP'deki taciz tecavüz olaylarına sessiz kalan Kaftancıoğlu'na vatandaştan tepki: Her şeyi örtbas etmekte ustasınız

CHP'de taciz ve tecavüz olayları her geçen gün artarken, partililer yaşananlara sessiz kalıyor. Gündemi değiştirmek için bu iddiaların ortaya atıldığını söyleyen bazı CHP'li vekillere de tepki yağıyor. Son bir vatandaş yaşanan skandallarla ilgili sorduğu sorularla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na zor anlar yaşattı.

"Herkesin tepkisi olması lazım"

"Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Herkesin tepkisi olması lazım. Tepki kadın kim olursa olsun, nerede mağdur olursa olsun anında gereği yapılır ve o kadının yanında olunur." cevabını verdi.

"Madem bu kadar duyarlısınız neden sosyal medya hesabınızdan tepki göstermediniz?" sorusuna da "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.

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"Tacizci kankanızdı"

Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.

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