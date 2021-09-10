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BALİKESİR

CHP'li Edremit Belediyesi'nin kadınları aşağıladığı gösteriye soruşturma

Balıkesir'de, CHP’li Edremit Belediyesi ve ÇYDD tarafından düzenlenen 'Edremit'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu' töreninde, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasıyla ilgili, Balıkesir Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

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CHPli Edremit Belediyesinin kadınları aşağıladığı gösteriye soruşturma
Soruşturma başlatılan gösteriden kare.

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, dün düzenlenen törenle kutlandı.

ÇARŞAF İÇİNDE ZİNCİRE VURULDU

Törende, temsilî kurtuluş canlandırmasında çarşaf içindeki genç bir kadın zincire vuruldu. Gösterinin devamında çarşaf içindeki kadın, üstündekileri çıkartarak beyaz elbise içinde görülüyor.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Balıkesir Valiliği, bu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür. Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı 'mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçenin kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasının ardından tören resmigeçitle sona erdi. AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi. Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, 'Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek.' diyerek tören alanından ayrıldı.

Öte yandan yapılan gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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