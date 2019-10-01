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POLİTİKA

CHP’li Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın kanalına ‘kayyum’ röportajı verdi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’ye röportaj verdi. Terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan HDP’li isimleri savunan Tekin, “Bunlar darbe dönemi uygulamalarıdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’ye çıktı.​
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’ye çıktı.​

CHP’nin Suriye konulu konferansına terör örgütü PYD yandaşı Amy Austin Holmes’in konuşmacı olarak davet edilip propaganda yapmasına izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’ye çıktı.

CHP'li Tekin'in verdiği demecin yayınlandığı sayfada, terör örgütü PKK'nın propaganda haberleri yer alıyor. Sayfanın hemen sağında, örgütün hain saldırısı ve 'şehit' olarak nitelendirilen eli kanlı teröristlere dair haberler yer alıyor.

Doğu ve Güneydoğu’da başlatılan terör soruşturmaları kapsamında görevden el çektirilen HDP’li isimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, söz konusu makamlara kayyum atanmasını eleştirdi. Yenisafak.com'un ulaştığı o görüntülerde CHP’li vekil, “Bu klasik geçmiş dönem darbecilerin anlayışıdır. Yeni dönemde bir hukuk sürecinin başlatılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri, haftalık propaganda konuşmalarını ANF üzerinden yayınlıyor.

Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen eli kanlı teröristler, ANF'de 'şehit' olarak nitelendiriliyor.

Teröristlere 'şehit'

Tekin’in verdiği demecin yayınlandığı internet sitesi ve TV kanalı, terör örgütü PKK tarafından propaganda için kullanılıyor. Mehmetçik’i hedef alan, sinsi tuzaklar kuran teröristler için ‘şehit’ ifadesi kullanılıyor. Yine örgütün birçok kanlı saldırısı, bu site üzerinden yayımlanarak dijital ortamda dolaşıma sokuluyor.

Hendek terörü döneminde ANF üzerinden yapılan çağrılarla, terör örgütü PKK'nın saflarına katılım istenmişti.
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