|
Gündem

CHP’li İlgezdi’den VIP provokasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yolcuları karşı karşıya getiren provokasyonun arkasından CHP Milletvekili Gamze İlgezdi çıktı. Uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptığı bilgisini alan İlgezdi’nin VIP salonunda kargaşa çıkararak gecikmeyi Bakan Nebati’nin üzerine yıkmaya çalıştığı öğrenildi.

Haber Merkezi
04:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nureddin Nebati (solda) Gamze Akkuş İlgezdi (sağda)

Nureddin Nebati (solda) Gamze Akkuş İlgezdi (sağda)

Ankara-İstanbul uçağının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi beklediği için geç kalktığına yönelik provokasyonun arkasından CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi çıktı. İlgezdi’nin uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptığı bilgisinin kendisine verilmesine rağmen, gecikmenin Bakan Nebati’yi beklemek için yapıldığını söyleyerek yolcuların arasında bağırıp, çağırdığı, kamera kaydı almaya çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs Pazartesi günü 19.45 Ankara-İstanbul seferini yapacak uçak hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptı. Rötar bilgisi de bekleme salonundaki ve VIP’deki yolculara iletildi.

BAKANA YIKMAK İSTEDİ

Bu sırada VIP’de bulunan CHP’li Gamze İlgezdi’nin, yolcular arasında Bakan Nebati’nin de olduğunu bildiği için gecikmeyi Bakan üzerine yıkmaya çalıştığı öğrenildi. VIP’da bağırıp çağırarak kargaşaya neden olan İlgezdi’nin, uçakta da Bakan Nebati bindiği sırada kocası CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte alkış tutarak yolcuları Bakan aleyhine provoke ettiği ve yolcularla Bakan arasındaki sözlü tartışmaya zemin hazırladığı ifade edildi.

Önceki sefer de rötarlı

Hava muhalefeti nedeniyle sadece 19.45 seferinin değil, diğer seferlerin de rötarlı yapıldığı öğrenildi. Aynı havayolu şirketine ait 17.00 seferinin de 19.00’da yapılabildiği belirtildi. Bakanlık yetkileri de rötar bilgisinin kendilerine de iletildiğini, o yüzden uçağın kalkmasına yakın biniş yaptıklarını, hatta kendilerinden sonra uçağa CIP’den gelen başka yolcuların da bindiğini iletti. Yetkililer, hava muhalefeti sebebiyle oluşan rötarın Bakan Nebati’yi beklemek üzerine kurgulandığını ve uçak içi görüntülerin de muhalif medya üzerinden servis edildiğini kaydetti.

Sözlü sataşmaya maruz kaldım

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular.”

#Nureddin Nebati
#Seçim
#THY
#CHP
#Gamze İlgezdi
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Güllüoğlu kimdir?