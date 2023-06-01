CHP’li İlgezdi’den VIP provokasyon

Ankara-İstanbul uçağının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi beklediği için geç kalktığına yönelik provokasyonun arkasından CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi çıktı. İlgezdi’nin uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptığı bilgisinin kendisine verilmesine rağmen, gecikmenin Bakan Nebati’yi beklemek için yapıldığını söyleyerek yolcuların arasında bağırıp, çağırdığı, kamera kaydı almaya çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs Pazartesi günü 19.45 Ankara-İstanbul seferini yapacak uçak hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptı. Rötar bilgisi de bekleme salonundaki ve VIP’deki yolculara iletildi.

BAKANA YIKMAK İSTEDİ

Bu sırada VIP’de bulunan CHP’li Gamze İlgezdi’nin, yolcular arasında Bakan Nebati’nin de olduğunu bildiği için gecikmeyi Bakan üzerine yıkmaya çalıştığı öğrenildi. VIP’da bağırıp çağırarak kargaşaya neden olan İlgezdi’nin, uçakta da Bakan Nebati bindiği sırada kocası CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte alkış tutarak yolcuları Bakan aleyhine provoke ettiği ve yolcularla Bakan arasındaki sözlü tartışmaya zemin hazırladığı ifade edildi.

Önceki sefer de rötarlı

Hava muhalefeti nedeniyle sadece 19.45 seferinin değil, diğer seferlerin de rötarlı yapıldığı öğrenildi. Aynı havayolu şirketine ait 17.00 seferinin de 19.00’da yapılabildiği belirtildi. Bakanlık yetkileri de rötar bilgisinin kendilerine de iletildiğini, o yüzden uçağın kalkmasına yakın biniş yaptıklarını, hatta kendilerinden sonra uçağa CIP’den gelen başka yolcuların da bindiğini iletti. Yetkililer, hava muhalefeti sebebiyle oluşan rötarın Bakan Nebati’yi beklemek üzerine kurgulandığını ve uçak içi görüntülerin de muhalif medya üzerinden servis edildiğini kaydetti.

Sözlü sataşmaya maruz kaldım