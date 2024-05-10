CHP'li Köksal'ın böcek şovu Meclis'e taşındı

Yeni Şafak’a konuşan Yurdunuseven, “Eğer madem böyle bir şey var ise niye delilleri kararttınız? Niye böyle bir şey yok ise niye suç isnat ediyorsunuz? Dolayısıyla burada yapılanın ikisi de suç. Madem ortaya bir şey attınız gereğini yapın niye gündemden düşürmeye çalışıyorsunuz? Biz de diyoruz ki bunu gündemden düşürmeyeceğiz. Çünkü böcek olayı onların söyleyenin bir hatası ve yanlışıdır. Bunun da ortaya çıkması lazım” dedi.