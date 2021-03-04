Gündem CHPli Meclis üyesi Süleyman Canpolat 18 bin cami yapılmış ibadet için olsa anlarım
POLİTİKA

CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat: 18 bin cami yapılmış ibadet için olsa anlarım

Çanakkale Belediyesi Meclis Toplantısı'nda söz alan CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat, 28 Şubat darbesinde alınan kararların ne kadar uygulandığını belirlemek maksadıyla yasa dışı olarak kurulan Batı Çalışma Grubu'nu överek, "Son 20 yılda 18 bin ilave cami yapılmış. Bunlar ibadet için olsa anlarım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat.
CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat.

Çanakkale Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’na CHP’li Belediye Meclis üyesi Süleyman Canpolat’ın 28 Şubat darbesine ilişkin açıklamaları damga vurdu.

Darbe sürecinde hükümeti devirmek adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yasa dışı olarak kurulan ve alınan kararların ne kadar uygulandığını denetleyen Batı Çalışma Grubu’nu (BÇG) savunan Canpolat, "BÇG’nin öngörüleri vardı o zaman, 'Türkiye’de modern eğitim kalkacak, Türkiye irticai alana kayacak' diye. Bunun emarelerini bugün görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"18 bin cami yapıldı, bunlar ibadet için olsa anlarım"

Son 20 senede Türkiye’de 18 bin ilave cami yapıldığını ifade eden Canpolat, “Bunlar ibadet için olsa anlarım” şeklinde konuştu.

Canpolat sözlerinin devamında, "Ben köylüyüm, ilk eğitimimi dini eğitim olarak aldım. Benim kardeşlerimin ve akrabalarım çoğu mevlithandır. Ben onu kast etmiyorum. Ben dini eğitimi zararlı görmüyorum ama ülkenin genel yönelişi ayrı bir olay. Bu bizim aydınlanma döneminde Türkiye'nin nereden nereye kaydığının resmi olarak silahlı kuvvetler bunu görür. O zaman için BÇG görevlendirilmiş ve tahminler yapmıştır." dedi.

CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat: 18 bin cami yapılmış ibadet için olsa anlarım
OYNAT 01:20
CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat: 18 bin cami yapılmış ibadet için olsa anlarım
Çanakkale Belediyesi Meclis Toplantısı'nda söz alan CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat, 28 Şubat darbesinde alınan kararların ne kadar uygulandığını belirlemek maksadıyla kurulan Batı Çalışma Grubu'nu överek, 'Son 20 yılda 18 bin ilave cami yapılmış. Bunlar ibadet için olsa anlarım' ifadelerini kullandı.

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