CHP'li vekilden çirkin sözler

250 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimine “Kontrollü darbe” yakıştırması yapan CHP’liler terbiye sınırlarını daha da aştı. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, darbeciyi önlemek için sokaklara inen milyonlara alenen hakaret etti. Bir radyo kanalına konuk olan CHP Milletvekili Aldan’a hafta sonu yayımlanan 695 ve 696 sayılı iki Kanun Hükmünde Kararname soruldu.

İŞTE O ÇİRKİN SÖZLER

Aynı zamanda eski savcı olan Aldan, 696 sayılı KHK’daki ‘darbeye direnen sivillere cezadan muafiyeti’ maddesini değerlendirirken çirkin sözler sarfetti. KHK ile AK Parti’nin oluşabilecek toplumsal muhalefete karşı bir önlem aldığını iddia eden Aldan, “AK Parti, ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle oluşabilecek toplumsal muhalefetin önüne, paramiliter bir güç çıkarmak istiyor. Bundan sonra hiç kimse hukuki güvence beklemesin, herkes buna göre davransın. Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır” dedi.

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