CHP'li Yarkadaş'tan Akşener'e: Siyaseti ilkesiz yapmayın

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçim yenilgilerinin ardından altılı masada yeni tartışmalar başladı. Hem CHP'de hem İYİ Parti'de değişim sesleri yükseldi. Öte yandan, İYİ Parti cephesinden "ittifak bitti" mesajları geliyor. İYİ Parti'de bazı isimler yerel seçimlere ittifakla girmemeyi önerirken, bu açıklamaların pazarlık için adım olabileceği de belirtiliyor.