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CHP'li Yarkadaş'tan Akşener'e: Siyaseti ilkesiz yapmayın

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, yerel seçim öncesinde bazı belediyeleri isteyen İYİ Parti lideri Akşener'e tepki gösterdi. Yüzde 10'luk oyunu hatırlatan Yarkadaş, "Siyaseti böyle ilkesiz bir şekilde yapmayın" ifadelerini kullandı.

15:37 . 15/06/2023 Perşembe
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Yarkadaş-Akşener

Yarkadaş-Akşener

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçim yenilgilerinin ardından altılı masada yeni tartışmalar başladı. Hem CHP'de hem İYİ Parti'de değişim sesleri yükseldi. Öte yandan, İYİ Parti cephesinden "ittifak bitti" mesajları geliyor. İYİ Parti'de bazı isimler yerel seçimlere ittifakla girmemeyi önerirken, bu açıklamaların pazarlık için adım olabileceği de belirtiliyor.

'Sen yüzde 10'luk oyunla nasıl belediyeler istersin?'

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Yarkadaş, "Sen yüzde 10'luk oyunla nasıl belediyeler istersin? İşte Mersin'i bize ver, Denizli'yi bize ver... Siyaseti böyle ilkesiz bir şekilde yapmayın" dedi.







#Barış Yarkadaş
#İYİ Parti
#Meral Akşener
31 dakika önce
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