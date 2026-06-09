CHP’nin Meclis sınavı

CHP içinde yargının mutlak butlan kararı sonrasında başlayan ve TBMM Grup Toplantısı üzerinden artan yetki ve meşruiyet tartışması yeni bir aşamaya geçti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşma yapmakta ısrar etmesi üzerine Grup Başkanı Özgür Özel cephesi de grup yönetimini ve görevden alınan MYK üyelerini topladı. Toplantının ardından konuşan Özel, bugün yapılacak grup toplantısında kürsüye kendisinin çıkacağını açıkladı.

46 VEKİLE ULAŞAMAZLAR İDDİASI

Özel, TBMM’de yaptığı açıklamada grup toplantısının grup başkanvekilleri tarafından açılacağını ve sunuş konuşmasını kendisinin yapacağını söyledi. “Yarın (bugün) benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak” diyen Özel, partilileri de Meclis’e davet etti. Kılıçdaroğlu ekibinin girişimini “korsan toplantı” olarak nitelendiren Özel, grup toplantısının ancak Grup Başkanı veya Grup Yönetim Kurulu kararıyla yapılabileceğini savundu. Özel, grup toplantısı için gerekli olan 46 milletvekiline Kılıçdaroğlu’nun ulaşamayacağını kaydetti.

İKİ AYRI YAZI

Özel cephesinin hazırladığı grup gündeminde de “Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel’in sunuş konuşması” ifadesi yer aldı. Kılıçdaroğlu ise TBMM Başkanlığı’na resmi yazı göndererek 9 Haziran Salı (bugün) saat 13.30’da Grup Toplantısı’nın yapılacağını bildirdi. Yazıda, “CHP Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım grup toplantısı” ifadesi kullanıldı.

ZİYARETÇİ KISITLAMASI GELDİ

CHP’de gözler şimdi bugün TBMM’de yaşanacak tabloya çevrildi. İki tarafın da geri adım atmaması halinde Meclis’te aynı saatlerde karşılıklı güç gösterisi, hatta arbedenin yaşanması bekleniyor. İki tarafın destekçilerinin karşı karşıya gelmemesi için TBMM Başkanlığı ziyaretçi girişlerini sınırlandırdı. Karara göre Meclis’teki salonlara yalnız siyasi parti grup yöneticileri tarafından Meclis Başkanlığı’na bildirilen ziyaretçiler ‘Grup Toplantısı Giriş Kartı’ ile alınacak. Bu durumda toplantıya sadece Özel'in onay verdiği isimler alınacak.

Kılıçdaroğlu'ndan 'grup toplantısı' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki grup toplantısı ve kürsü tartışmalarının gölgesinde dikkat çeken bir mesaj yayımladı. "Birbirimize rakip değiliz" diyerek parti örgütüne birlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya çağrıyorum" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, 11 Haziran'da yapılacak Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlayacağını duyurdu.

Grup Başkanı Genel Başkan’a bağlı

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak farklı bir yorum yaptı. Öztrak, “Grup Başkanı, Genel Başkan’a bağlı çalışır” diyerek mevzuata göre son sözün Genel Başkan’da olduğunu savundu. Öztrak ayrıca Meclis’te “paralel genel merkez” oluşturulduğunu öne sürerek, “Makamlarından vazgeçemeyenlerin partiyi tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum” dedi.

ÖZEL'DEN SONRA KONUŞABİLİR

CHP Grup Yönetimi’nden bir isim Meclis İçtüzüğü’ne göre grup toplantısını talep etme ve yapma yetkisinin CHP Meclis Grubu’nda olduğunu savundu. Aynı isim, “Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısına gelirse önce Sayın Özgür Özel’in konuşmasını dinledikten sonra kürsüye çıkabilir ya da konuşmayı dinleyip salondan ayrılabilir” dedi.

SAYGISIZLIK ATATÜRK'E YAPILIR

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bugün partiye hitap edeceğini belirterek "Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Kart engeli çıkabilir

Kılıçdaroğlu destekçilerinden Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, grup toplantısına katılacakların listesini CHP Grup Amirliği’ne sunduğu öğrenildi. Ancak Grup Başkanlığı’na bağlı çalışan amirliğin bu listeyi TBMM Başkanlığı’na iletmemesi halinde, Kılıçdaroğlu destekçilerinin Meclis’e giriş kartı alamayabileceği belirtiliyor. Yıldız, Kılıçdaroğlu’nun “kürsüye çağırılmayacağı” iddiasına yönelik, “Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin” ifadesini kullandı.







