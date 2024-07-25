CHP'nin SGK borcu paylaşımı enkazı ortaya çıkardı: Sadece Şişli üç büyükşehri üçe katlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerinin ardından borçlu belediyeler meselesi gündemdeki yerini koruyor.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belediyelerin SGK toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, “Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Borçların bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor” dedi.









CHP'den akıllara ziyan paylaşım

Ancak CHP yönetiminden akıllara ziyan bir paylaşım geldi.

CHP İletişim adlı resmi hesap, AK Parti'den devraldıkları 3 büyükşehir belediyesi ve bu belediyelerin SGK'ya olan borçlarını paylaştı.

Söz konusu paylaşımdaki borçlar şöyle belirtildi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 670 milyon 252 bin 930 TL, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 90 milyon 855 bin 852 TL Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 28 milyon 726 bin 324 TL





AKP'den devraldığımız sadece 3 büyükşehir belediyesinin SGK'ya toplam 789 milyon 835 bin 106 TL borcu bulunmaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/AVOTCqCNJ9 — CHP İletişim (@CHP_iletisim) July 25, 2024





Korkunç tabloyu gözler önüne serdi

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, sosyal medya hesabı üzerinden prim borcu olan belediyelere ilişkin yaptığı paylaşım CHP'li belediyelerdeki büyük enkazı gözler önüne serdi. Bakan Işıkhan'ın o paylaşımında en borçlu 5 belediyenin CHP'li olduğu görüldü.





İşte o belediyeler ve borç miktarları şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar TL İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar TL Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL Şişli İlçe Belediyesi 1,8 milyar TL













Şişli İlçe Belediyesi 3 büyükşehri üçe katlıyor

Bakan Işıkhan'ın açıkladığı rakamlarda yıllardır CHP yönetiminde olan Şişli İlçe Belediyesi 'nin borcunun 1,8 milyar TL olduğu ortaya çıktı.

Yıllardır CHP yönetiminde olan Şişli İlçe Belediyesi'nin 1,8 milyar TL'lik borcu, CHP yönetiminin paylaştığı AK Partili 3 büyükşehrin 789 milyon 835 bin 106 toplam borcunun yaklaşık 2 buçuk katı olduğu görüldü.

CHP yine rezil oldu

CHP'nin sözde AK Partili belediyeleri 'ifşalamak' için yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Söz konusu paylaşım 'CHP yine rezil oldu' yorumlarını beraberinde getirdi.











