CHP’nin siyasi şovuna izin yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı KYK borçlarındaki düzenlemeyi sahiplenmeye çalışan CHP, şimdi de sağlıkta şiddetle ilgili düzenlemede algı operasyonuna kalkıştı. CHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis’i 120 imzayla olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP’nin çağrısına uyan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iç tüzük gereği Meclis’i 1 Ağustos Pazartesi günü 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı.
AK PARTİ KATILMAYACAK
- Ancak Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’den çağrıya destek gelmedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısını kimseye danışmadan yaptığını kaydederek, “CHP, bu çağrıyı çözüm amaçlı mı yoksa şov amaçlı mı yaptı” diye sordu. Ünal, AK Parti’nin toplantıya katılmayacağını bildirdi.
MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda komisyon kurulduğunu söyleyen Ünal, “Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. CHP’nin sağlıkta yaşananları ve bizim çözüm kapasitemizle geliştirilen çözüm faaliyetlerini siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.
HDP’DEN DE RET
- HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Meclis’te yaptığı açıklamada, CHP’nin nezaketen de olsa Meclis’in toplanması konusunda HDP’yle görüşmediğini belirterek, 1 Ağustos’ta Meclis’e olmayacaklarını söyledi. Meclis pazartesi günü olağanüstü toplanacak, CHP’nin genel görüşmeye ilişkin talebini görüşecek. Ancak karar yeter sayısına ulaşılamayacağı için yeniden tatile girecek.