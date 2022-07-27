Gündem CHPnin siyasi şovuna izin yok
ANKARA

CHP’nin siyasi şovuna izin yok

CHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırması talebiyle. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başvurdu. Şentop da Meclis’i 1 Ağustos Pazartesi günü toplantıya çağırdı. AK Parti ise toplantıya katılmayacağını açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “CHP’nin sağlıkta yaşananları ve bizim çözüm kapasitemizle geliştirilen çözüm faaliyetlerini siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
CHP’nin siyasi şovuna izin yok
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı KYK borçlarındaki düzenlemeyi sahiplenmeye çalışan CHP, şimdi de sağlıkta şiddetle ilgili düzenlemede algı operasyonuna kalkıştı. CHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis’i 120 imzayla olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP’nin çağrısına uyan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iç tüzük gereği Meclis’i 1 Ağustos Pazartesi günü 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Mahir Ünal
Mahir Ünal

AK PARTİ KATILMAYACAK

  • Ancak Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’den çağrıya destek gelmedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısını kimseye danışmadan yaptığını kaydederek, “CHP, bu çağrıyı çözüm amaçlı mı yoksa şov amaçlı mı yaptı” diye sordu. Ünal, AK Parti’nin toplantıya katılmayacağını bildirdi.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda komisyon kurulduğunu söyleyen Ünal, “Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. CHP’nin sağlıkta yaşananları ve bizim çözüm kapasitemizle geliştirilen çözüm faaliyetlerini siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

HDP’DEN DE RET

  • HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Meclis’te yaptığı açıklamada, CHP’nin nezaketen de olsa Meclis’in toplanması konusunda HDP’yle görüşmediğini belirterek, 1 Ağustos’ta Meclis’e olmayacaklarını söyledi. Meclis pazartesi günü olağanüstü toplanacak, CHP’nin genel görüşmeye ilişkin talebini görüşecek. Ancak karar yeter sayısına ulaşılamayacağı için yeniden tatile girecek.

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