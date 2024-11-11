Cibaliye ve Beyt Lahiya'da kıyım

İsrail'in bir ayı aşkın süredir tam kuşatma ve saldırı altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı ve Beyt Lahiya'da, tam bir kıyım ve etnik temizlik yaşanıyor. Dün sabah saatlerinde İsrail savaş uçaklarının Cibaliye'nin merkezinde Alluş ailesine ait sivillerin yoğun olarak sığındığı bir eve düzenlediği bombardımanda 13'ü çocuk 32 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından çevredeki birçok bina da yerle bir olurken çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı ve arama kurtarma için ihtiyaç duyulan imkanların bölgede olmadığı bildirildi. İsrail uçakları, kısa süre sonra kamptaki bir evi daha vurarak burada da 9 kişiyi katletti. Konuya dair açıklamalarda bulunan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, bombardımanlar yüzünden bölgedeki hastanelerin çalışamadığını söyledi. Sevabite, "Kuzeyde bütün dünyanın gözleri önünde bir kıyım ve etnik temizlik yaşanıyor" ifadelerini kullandı.