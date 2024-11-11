Cibaliye ve Beyt Lahiya'da kıyım

İsrail’in bir ayı aşkın süredir tam kuşatma ve saldırı altında tuttuğu Cibaliye Kampı ile Beyt Lahiya’da kıyım ve etnik temizlik yaşanıyor. Dün sabah saatlerinde de İsrail savaş uçakları, Cibaliye’nin merkezinde Alluş ailesine ait sivillerin yoğun olarak sığındığı bir evi bombaladı. 13’ü çocuk 32 kişi hayatını kaybetti. Kısa süre sonra vurulan bir başka evde de 9 kişi öldü.
İsrail'in bir ayı aşkın süredir tam kuşatma ve saldırı altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı ve Beyt Lahiya'da, tam bir kıyım ve etnik temizlik yaşanıyor. Dün sabah saatlerinde İsrail savaş uçaklarının Cibaliye'nin merkezinde Alluş ailesine ait sivillerin yoğun olarak sığındığı bir eve düzenlediği bombardımanda 13'ü çocuk 32 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından çevredeki birçok bina da yerle bir olurken çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı ve arama kurtarma için ihtiyaç duyulan imkanların bölgede olmadığı bildirildi. İsrail uçakları, kısa süre sonra kamptaki bir evi daha vurarak burada da 9 kişiyi katletti. Konuya dair açıklamalarda bulunan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, bombardımanlar yüzünden bölgedeki hastanelerin çalışamadığını söyledi. Sevabite, "Kuzeyde bütün dünyanın gözleri önünde bir kıyım ve etnik temizlik yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
ETNİK TEMİZLİK EMRİ VERDİLER
İsrail ordusu, Hamas'a bağlı savaşçıları ellerindeki esirleri teslim etmeye mecbur etme bahanesiyle bir ayı aşkın süredir Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a hiçbir insani yardımın girişine izin vermiyor. Bölgede kara saldırılarını sürdüren işgal ordusu şu ana kadar yaklaşık üç bin sivili öldürürken, bölgedeki Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde hastanelerini de hizmet dışı bıraktı. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesine konuşan, bölgedeki saldırılara katılan İsrail ordusuna bağlı 162. Tümen Komutanı, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, ordu güçlerine Gazze'nin kuzeyinde "etnik temizlik" emri verdiğini itiraf etti. Tümen Komutanı, Netanyahu ve Halevi'nin bölgenin boşaltılmasını ve hiçbir şekilde Filistinlilerin dönüşüne izin verilmemesini istediğini kaydetti.
15 işgalci öldürüldü
- İsrail ordusunun kara saldırısını sürdürdüğü Beyt Lahiya'da şiddetli çatışmalar sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün Beyt Lahiya'nın kuzeyindeki Şeyma mahallesinde, 15 İsrail askerini tuzağa düşürerek sıfır noktasından hedef aldığını ve imha ettiğini bildirdi. Kassam, çatışma görüntüleri telegramdan da yayınladı.