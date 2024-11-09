Bir ay sonra çıkarıp defnettiler

İşgalci İsrail ordusunun soykırım yaptığı Gazze’de, saldırı sonucu yıkılan evlerin enkazlarından cesetler fışkırıyor. Ekim ayında kıyı şeridinin kuzeyine kara saldırısı başlatan terör devleti, Cibaliye kampında sivil yerleşkeleri aralıksız bombaladı. Önceki gün kampa dönen Filistinliler, evlerin enkazında ölen Filistinlileri çıkartarak defnetti. İsrail son 24 saat içinde Gazze’de 50’den fazla sivili öldürdü. 400 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 508'e, yaralı sayısı 102 bin 684'e yükseldi. İşgalci gücün bir yılı aşkın zamandır sürdürdüğü katliam sonucu enkazlar hâlâ çıkartılamayan binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.