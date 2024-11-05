100 bin kişiyle irtibat koptu

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerine yönelik bir aydır tam kuşatma uygulayarak saldırılar düzenleyen işgalci İsrail ordusu, bölgede bulunan 400 bin sivili açlıktan ölüme terk etti. Kuşatmanın başlamasının birinci ayı nedeniyle gazetecilere bilgi veren Gazze'deki Sivil Savunma Örgütü Genel Müdürü Mahmud Basal, Gazze'nin kuzeyinde bulunan 100 bin sivil ile irtibatın tamamen koptuğunu ve yüzde 60'ını çocukların oluşturduğu bu sivillerin aç ve susuz halde mahsur kaldığını bildirdi. Gazze'nin kuzeyinde bulunan her vatandaşın hayatta kalması için temel ihtiyaçları bulamadığına işaret eden Basal, bölgede sağlık sistemi ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının durduğu, İsrail ordusunun da arama kurtarma çalışmalarına izin vermediğini kaydetti. Basal, uluslararası toplumun insani yardımların bölgeye ulaşmasını sağlaması çağrısında bulundu.





BİR AYDA 1800 ÖLÜ

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere yönelik bombardımanlarını da sürdürürken, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, bir aydır devam eden bu yoğun saldırılarda ölü sayısının bin 800'e ulaştığı bildirildi. Saldırılar nedeniyle 4 bin kişinin de kayıp olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler yıkıldı ve hizmet dışı kaldı, sivil savunma ekipleri hedef alındı; bazı çalışanları alıkonuldu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail'in bölgede kasten aç bırakarak tehcir planı uyguladığına vurgu yapılarak, bu planın ABD tarafından üzerinin örtüldüğü; daha fazla katliam, cinayet ve soykırım için yeşil ışık yakıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in yardım ve malzeme yüklü 3 bin 800 kamyonunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesini engellediği; 100 binden fazlası çocuk yaklaşık 400 bin kişinin kasten aç bırakıldığı aktarıldı.





Her yer vurulabilir

Gazze'nin kuzeyindeki durum diğer bölgelerde de çok fazla farklılık göstermiyor. İsrail saldırıları son dönemde Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı ve güneyindeki Refah'a yoğunlaşırken buralara da insani yardım ulaşmasına büyük kısıtlamalar uygulanıyor. Konuya dair dün BM İnsan Hakları Meclisi Gazze Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'de güvenli bölge diye bir şey yok. Her an her yer İsrail bombardımanlarına maruz kalabilir" denildi. Yoğun saldırılar nedeniyle bölgeye insani yardım ulaştırılamadığına işaret edilen açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde ekmek üreten son fırının da kapandığı bilgisi verildi.











