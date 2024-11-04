İsrail iki günde 50 çocuk katletti

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işgalci İsrail ordusunun, düne kadarki son 48 saatte Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'na düzenlediği bombardımanlarla 50 çocuğu öldürdüğünü bildirdi. UNICEF tarafından yapılan açıklamada, çocukların büyük kısmının İsrail ordusu tarafından Cumartesi günü kamptaki sivillerin sığındığı bir siteye düzenlenen bombardıman sırasında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Konuya dair açıklamada bulunan UNICEF Müdürü Catherina Russel, "Son olay, yaklaşık bir aydır bölgeye yönelik devam eden saldırılarla birlikte ele alındığında savaşın en karanlık dönemini yaşadığımız bugünlerde yeni bir karanlık sayfa açıyor" dedi.





ÇOCUK FELCİ AŞISI DURDU

İsrail kuvvetlerinin, havadan ve karadan düzenlediği yoğun saldırılar yüzünden ilk yardım ekiplerinin yanı sıra, BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekipleri de bölgeye ulaşamıyor. Bu sebepten, başta çocuklar olmak üzere bölgede yaşayan bütün siviller, bombardımanlar nedeniyle açlık ve hastalıktan da ölme riski altında. Gazze'de Eylül ayında başlatılan çocuk felci aşısı kampanyası kapsamında hareket eden DSÖ ekipleri, günlerdir bölgedeki çocuklara ulaşamıyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan DSÖ Genel Tedros Adhanom Ghebreyesus, bombardımanların "Çocukların hayatını korumanın kutsallığını ihlal ettiğini" söyledi. Ghebryesus, önceki gün bir aşı merkezini hedef alan saldırıda, ikisi ağır dört kişinin daha yaralandığını belirtirken, ailelerin çocukları aşı için getiremediğini kaydetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 100 binden fazla Filistinlinin aç ve susuz kaldığı açıklaması geldi.





HAVADAN UÇAKLAR KARADAN TOPÇULAR VURUYOR

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, dün de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerine bombardımanlarını sürdürdü. Yerel kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı güçlerin ilerleyişi için Cibaliye'nin doğusunda çok sayıda hasar görmüş binayı buldozerlerle yıktığını bildirdi. Savaş uçaklarına eş anlı olarak karadan da topçu birlikleri bölgeye yoğun atışlar gerçekleştirdi. Dün sabah saatlerinde, Cibaliye Kampı'nın doğusunu hedef alan hava bombardımanında 5 sivil yaşamını yitirdi. Beyt Lahiya'da da bir evin İsrail top ateşiyle vurulması sonucunda 5 sivil daha öldü. Sağlık kaynakları, Gazze'nin kuzeyine yönelik gün boyu devam eden saldırılarda, toplamda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Öte yandan, dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarda 10 sivil daha yaşamını yitirirken, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de katlettiği Filistinli sayısı 43 bin 341'e, yaraladığı Filistinli sayısı 102 bin 105'e ulaştı.





25 İsrail askeri öldürüldü

Gazze'nin kuzeyinde bir aydır kara saldırıları düzenleyen İsrail ordusunun bu süreçte Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı direnişçilerle giriştiği çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e ulaştı. İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde bir askerin elindeki el bombasının patlaması sonucu öldüğünü duyurdu. Kassam Tugayları ise Cibaliye'nin doğusunda yoğunlaşan çatışmalarda İsrail tanklarını hedef alarak üç askeri daha öldürdüğünü bildirdi. Tugaylar, zırhlı araçların hedef alındığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.















