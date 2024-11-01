İsrail medyası: Cibaliye’yi yok edelim

İsrail medyası, işgal ordusunun ağır kayıplar verdiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kamp'ındaki tüm sivillerin zorla yerinden edilmesini ve yok edilmesini istedi. İsrail Kanal 14 askeri işler muhabiri Hillel Biton Rosen, "Cibaliye'nin yıkılması ve terörist mahallesi olması nedeniyle harabeye dönüştürülmesi gerekir" yorumunu yaptı. Öte yandan, bölgedeki saldırılarını 27'nci gününde de sürdüren İsrail ordusu, dün Cibaliye ve Beyt Lahiya'da ilerleyişe geçerek Endonezya Hastanesi ve El Fakhura bölgesi yakınındaki Tel el-Zaatar ve Tel el-Rabi okullarının çevresini kuşattı.