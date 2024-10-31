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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti

07:3131/10/2024, Perşembe
AA
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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen" kişinin cenazesinin Tulkerim Devlet Hastanesi'ne ulaştığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Bu arada bazı aktivistler, sosyal medya paylaşımlarında İsrail kuvvetlerinin "Filistinlilere ait olduğu izlenimini verdikleri" sivil araçla Tulkerim Mülteci Kampı'na sızdıklarını ve Filistinli gence ateş açtıklarını bildirdi.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Kalkilya'nın güneyinde yer alan Hable kasabasındaki ayrım duvarının yakınında, 1948 toprakları içindeki iş yerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçinin, İsrail askerleri tarafından gerçek kurşunla ateş açılarak yaralandığı kaydedildi.

Filistin televizyonunun haberinde ise İsrail ordusunun Kalkilya kentine baskın düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz bombası attığı belirtildi.

#Tulkerim Mülteci Kampı
#Batı Şeria
#İsrail

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