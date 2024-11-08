Beyt Lahiya katliamın yeni adresi

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine kara saldırısı başlatmaya hazırlanıyor. Beldede 3 bin Filistinlinin bulunduğu belirtilirken, işgal güçlerinin dün sabah saatlerinden itibaren hava bombardımanlarına ek olarak topçu ateşini de yoğunlaştırması, yeni bir kara harekatı ve katliamın habercisi olarak görülüyor. İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin dün, Gazze'nin kuzeyi ile şehir merkezine saldırılarında en az 39 kişi ölürken bunların 29'u Beyt Lahiya, Cibaliye ve şehir merkezinde yaşamını yitirdi.





BÖLGE İKİYE BÖLÜNECEK

İsrail ordusunun, dün sabah saatlerinde Beyt Lahiya'da El-Asi ailesine ait bir binaya düzenlediği top ateşi saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, "Hamas savaşçılarının faaliyetlerinin gözlemlendiği" bahanesiyle Beyt Lahiya'ya kara saldırısı başlatmaya hazırlanan işgal güçleri, Cibaliye Kampı'nın kuzeyindeki Saftavi ve Beyt Lahiya'nın doğusunda çok sayıda hasarlı binayı zırhlı araçların geçişi için buldozerlerle yıktı. İsrail ordusu açıklamasında ise bölgeye son 24 saatte 110 hava saldırısı düzenlendi. İsrail Yayın Kurulu'na (KAN) bilgi veren üst düzey bir askeri yetkili de Gazze’nin kuzeyinde yeni bir koridor oluşturularak bölgenin 2’ye ayrılmasının planlandığını belirtti. Bu koridorun Gazze kentini daha kuzeyde kalan Beyt Lahiya ve Cibaliye bölgelerinden koparacağı ifade edildi. Gazze kentinden koparılan Beyt Lahiya ve Cibaliye bölgelerine insani yardım girişine izin verilmeyeceği kaydedildi. Buna ek olarak zorla yerinden edilen Filistinlilerin “şu an için” yeni koridorun kuzeyinde kalan Cibaliye ve Beyt Lahiya gibi bölgelere dönüşüne izin verilmeyeceği belirtildi.





230 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün Gazze'nin kuzeyi dahil çeşitli bölgelerinde bulunan 230 hastayı tahliye ederek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Romanya'da tedavi olmaya gönderdiğini bildirdi. DSÖ'den yapılan açıklamada, BAE, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Filistin Toprakları İşleri Koordinatörlüğü (KAGAT) ile iş birliği içinde yapılan bu tahliyenin, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'den yapılan en büyük hasta tahliyesi olduğu kaydedildi. DSÖ yetkilileri, Gazze'de hala tahliye edilerek dışarda tedavi edilmeye ihtiyaç duyan 14 bin hasta bulunduğunu bildirdi.





ŞATI KAMPI DA VURULDU

İsrail ordusu, dün Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'dan sonra kuzeybatıdaki Şatı Kampı'nı da vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirirken 30 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim'den beri süren saldırılarda toplam ölü sayısı 43 bin 391'e, yaralı sayısı 102 bin 347'ye yükseldi.



