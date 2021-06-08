Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Firari sanığın dinlenmesine ABD'den ret



Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında sistemin kurucusu olan ve ’Tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 4’ü firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasının görülmesine devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklar katılmazken, sanık avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan firari sanık Cengiz Samur’un avukatı Behlül Kıroğlu, “Müvekkilimizin Amerika’da istinabe yoluyla dinlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Sanık Hakkı Cangül ile Faruk Cangül’ün avukatı İdris Efendioğlu da söz alarak, müvekkillerinin banka hesabına konulan tedbirin, banka kredisini ödemek üzere kaldırılmasını talep etti. Diğer sanık avukatları da, eksik hususların giderilmesini istedi.

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Amerika’da bulunan firari sanığın dinlenmesi talebine ret

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Kaya ve Cengiz Samur hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmetti. Mahkeme, bazı sanıklar hakkında uygulanan ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol kararının devamına karar vererek, Amerika’da bulunan firari sanık Cengiz Samur’un istinabe yoluyla dinlenmesine yönelik avukatının talebini de reddetti. Sanık avukatlarının banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik taleplere ilişkin de ret kararı veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3 bin 762 kişi müşteki, 48 kişi ise sanık olarak yer aldı. Sanıkların bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.

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Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiği belirtildi.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi istendi. Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, 48 sanıktan 28’inin dava dosyası ayrılmış ve 28 sanık üzerine atılı suçlamalarının yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.