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ADANA

Cinayete karışan suç makineleri özel harekat operasyonuyla yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde cinayet, yaralama ve kundaklama gibi olaylara karıştığı tespit edilen ve 50’ye yakın suç kaydı bulunan 3 şüpheli saklandıkları sitede özel harekat polisinin gece operasyonu ile yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Cinayete karışan suç makineleri özel harekat operasyonuyla yakalandı
Yapılan şok operasyonla 3 şüpheli de özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirilip yere yatırılıp gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet, yaralama, araç kundaklama gibi çok sayıda suça karışan şüpheliler Türker A. (20), İmirze Tahir A. (25) ve Yusuf E.’nin (21) yakalanması için çalışma yaptı. Polisin titiz çalışmasında 3 şüphelinin de Yumurtalık ilçesinde bir sitedeki dairede saklandığı belirlendi. Bunun üzerine polis, özel harekat timlerinin de desteğiyle adrese gece operasyonu düzenledi. Yapılan şok operasyonla 3 şüpheli de özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirilip yere yatırılıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Suç örgütlerine göz açtırmayan Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan 3 şüphelinin 50’ye yakın suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin geçtiğimiz yıl Nisan ayıdan bir oto galeride öldürülen Mahmut Doğan olayında da yer aldığı belirlendi. Oto kundaklamadan, uzun namlulu silahla yaralama gibi olaylara da karıştığı öne sürülen zanlılar ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü takip sonucu yakalandı
FOTOĞRAF 7
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Adanada saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarında asayiş uygulaması yapan polis ekibi, 01 ALB 859 plakalı otomobilin kendilerini görüp, geri döndüğünü ve ters yönde kaçmaya başladığını fark edince dur ihtarında bulundu.
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Polisin ihtarına uymayan sürücü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarına dönüp, Yüreğir ilçesine geçiş yaptı.
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Daha sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, başarılı olamayınca Ege Bagatur Bulvarında aracını terk edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı.
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Polis, 5 kilometre süren takibin sonunda isminin Fırat Ç. olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı.
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Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetsiz ve 0.63 promil alkollü olduğu belirlendi.
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Fırat Ç.nin yaya olarak kaçarken sulama kanalına silah atmış olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler sevk edildi.
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Dalgıç polislerin suda yaptığı aramada silaha rastlanmadı. Otomobili, emniyetin otoparkına çeken polis, sürücü Fırat Ç.ye ise trafik yönünden 13 bin 200 lira para cezası kesti.
Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü takip sonucu yakalandı
Adana'da uygulama yapan polisleri görünce geri dönüp, ters şeritte kaçan sürücü, 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Fırat Ç.'ye trafik yönünden 13 bin 200 lira para cezası kesildi.


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