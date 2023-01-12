Cinayete karışan suç makineleri özel harekat operasyonuyla yakalandı

Yapılan şok operasyonla 3 şüpheli de özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirilip yere yatırılıp gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet, yaralama, araç kundaklama gibi çok sayıda suça karışan şüpheliler Türker A. (20), İmirze Tahir A. (25) ve Yusuf E.’nin (21) yakalanması için çalışma yaptı. Polisin titiz çalışmasında 3 şüphelinin de Yumurtalık ilçesinde bir sitedeki dairede saklandığı belirlendi. Bunun üzerine polis, özel harekat timlerinin de desteğiyle adrese gece operasyonu düzenledi. Yapılan şok operasyonla 3 şüpheli de özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirilip yere yatırılıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Suç örgütlerine göz açtırmayan Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan 3 şüphelinin 50’ye yakın suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin geçtiğimiz yıl Nisan ayıdan bir oto galeride öldürülen Mahmut Doğan olayında da yer aldığı belirlendi. Oto kundaklamadan, uzun namlulu silahla yaralama gibi olaylara da karıştığı öne sürülen zanlılar ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

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