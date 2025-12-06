Yeni Şafak
‘Cinsel istismar’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de emniyet tarafından yapılan çalışma kapsamında, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.B. (53) yakalandı.


K.C.B. cezaevine teslim edildi.



