MKE patlaması davasında karar: 5 sanığa 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 6 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celse mütalaaya karşı savunmaların alındığını, bu celse ise karar vereceklerini bildirdi. Kararını açıklayan mahkeme, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy’un yaşanan olayda tali kusurlu olduklarına karar verdi. ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan takdir indirimi uygulayan mahkeme, 4 sanığa hayatını kaybeden kişi sayısını dikkate alarak 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi. Diğer sanık fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak’ın ise olayda kusuru bulunmadığı belirtilerek, beraatına karar verildi.

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 10 Haziran 2023’te dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında 6 sanık hakkında dava açılmıştı. İddianamede, sanıklar fabrika müdürü Durdu Uğur Şık (49), fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak (50), iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş (49), üretim mühendisi Zafer Sarı (37), asit, dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan (47) ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy (45) hakkında ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis talep edilmişti.