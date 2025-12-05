Uşak’ta emniyet ve jandarma teşkilatına 47 yeni araç

Burada konuşma yapan Vali Aktaş; "Hedefimiz, ömrünü tamamlayan araçlarımızı yenilemekti. Böylelikle hizmet kalitemizi daha da yukarıya çıkarabilmek. Emniyet ve jandarma teşkilatımız ilimiz genelinde yaklaşık 2 bin kişilik aile olarak görev yapıyor. 7 gün 24 saat ilimizin her noktasında görünür olmaya gayret ediyoruz. Gerek sivil, gerek resmi ekiplerimiz yaklaşık 200 devriyemizle her noktada görünür olmaya devam ediyoruz. Yeni ekipmanlarımızın takviyesiyle bu görünürlüğümüzü daha da arttıracağız. Buradan vatandaşlarımıza net olarak şunu söylemek istiyorum. 375 bin vatandaşımızın her birinin huzuru ve güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Onların güvenliğini ve huzurunu olumsuz etkileyecek her bir davranışın karşısında olacağız." dedi.