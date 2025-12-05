Yeni Şafak
Uşak’ta emniyet ve jandarma teşkilatına 47 yeni araç

14:155/12/2025, Cuma
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ali Yerlikaya’nın katılımıyla geçen hafta gerçekleştirilen program kapsamında, ülke genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarına tahsis edilen 9 bin 200 araçtan, 47’si Uşak’a getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ali Yerlikaya’nın katılımıyla geçen hafta gerçekleştirilen program kapsamında, ülke genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarına tahsis edilen 9 bin 200 araçtan, 47’si Uşak’a getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından emniyet ve jandarma teşkilatlarını güçlendirmek amacıyla Uşak’ta gönderilen 47 yeni araç törenle hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla geçen hafta gerçekleştirilen program kapsamında, ülke genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarına tahsis edilen 9 bin 200 araçtan, 47’si Uşak’a getirildi. 15 Temmuz Şehitler Meydan’ında düzenlenen programa, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik, hayırseverler, emniyet ve jandarma personelleri katıldı.


Burada konuşma yapan Vali Aktaş; "Hedefimiz, ömrünü tamamlayan araçlarımızı yenilemekti. Böylelikle hizmet kalitemizi daha da yukarıya çıkarabilmek. Emniyet ve jandarma teşkilatımız ilimiz genelinde yaklaşık 2 bin kişilik aile olarak görev yapıyor. 7 gün 24 saat ilimizin her noktasında görünür olmaya gayret ediyoruz. Gerek sivil, gerek resmi ekiplerimiz yaklaşık 200 devriyemizle her noktada görünür olmaya devam ediyoruz. Yeni ekipmanlarımızın takviyesiyle bu görünürlüğümüzü daha da arttıracağız. Buradan vatandaşlarımıza net olarak şunu söylemek istiyorum. 375 bin vatandaşımızın her birinin huzuru ve güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Onların güvenliğini ve huzurunu olumsuz etkileyecek her bir davranışın karşısında olacağız." dedi.


Konuşmaların ardından dua edilerek araçlar yeni görev yerlerine uğurlandı.


Öte yandan, törende Vali Aktaş’ın yanı sıra protokol üyeleri de söz alarak yeni araçların emniyet ve jandarma teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.



