Mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi, sürücü bayıldı

Edinilen bilgiye göre, Süverler Mahallesi’nde altyapı çalışmaları kapsamında mıcır taşıyan 08 ABM 155 plakalı kamyonun damperi devrildi. Aracın kupasının zarar görmediği kazada, sürücü yaşadığı korku sebebiyle baygınlık geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye naklini talep etmediği öğrenildi.

Süverler Mahalle Muhtarı Neşet Akdeniz, "Köyümüzde doğal gaz sebebiyle altyapı çalışması var. Yaşanan yük dengesizliğinden dolayı kaza meydana geldi. Ölü veya yaralı yok. Sadece dorse devriliyor. Şoför olay sebebiyle baygınlık geçirdi ancak ayılttık. Herhangi bir sorun yok" dedi.