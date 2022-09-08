Gündem Çobanlar için ağaçta otel yaptı
SİVAS

Çobanlar için ağaçta otel yaptı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde çobanların geceleri güvenle barınması için ağaca yapılan ev dikkat çekiyor. Sivas’ın Gemerek ilçesi Çepni kasabasında yaşayan Olgun Keskin ve Nihat Başer, örnek bir çalışmaya imza attı. Gece geç saatlere kadar hayvan otlatan çobanların güvenle uyuyabilmeleri için adeta ağaca bir otel kurdular.

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Haber Merkezi İHA
Çobanlar için ağaçta otel yaptı
Sivas

Sivas’ın Gemerek ilçesinde çobanların geceleri güvenle barınması için ağaca yapılan ev dikkat çekiyor.
Sivas’ın Gemerek ilçesi Çepni kasabasında yaşayan Olgun Keskin ve Nihat Başer, örnek bir çalışmaya imza attı. Gece geç saatlere kadar hayvan otlatan çobanların güvenle uyuyabilmeleri için adeta ağaca bir otel kurdular. Çobanların geceleri yırtıcı hayvanlardan korunması ve barınmaları için ağaç evi yaptıklarını belirten ikili, yoldan geçen herkesin de gelip konaklayabileceğini söyledi.
“Burada yiyecek içecek her şey var”
Ağaç evlerinin herkese açık olduğunu belirten Olgun Keskin, “Güzel bir ağaç ev yaptık, yoldan geçenler, çobanlar, dostlarımız, akrabalarımızı burada konaklatıyoruz. Burada yiyecek içecek her şey var. Buraya gelen bizim baş tacımızdır. Nihat arkadaşımla beraber buraya bir ağaç ev yapmak istedik, gelen herkes konaklasın” şeklinde konuştu.

“Yırtıcı hayvanlara karşı korunmuş olurlar”

Çobanların korunaklı bir yer olarak kullanabileceğini bertilen Nihat Başer, “Burada Olgun ağabeyle beraber ektiğimiz yonca tarlasına böyle bir şey yapma kararı aldık. Ağaç ev yaparak büyük veya küçükbaş hayvanların çobanlığını yapanların barınabilecekleri bir yer yaptık. Hem çay ve kahve içerler hem de yırtıcı hayvanlara karşı korunmuş olurlar” dedi.

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