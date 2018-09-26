Çocuğuna şiddet uygulayan anne için karar verildi

Tuzla'da sokak ortasında kız çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunda "B.D. öz kızımdır. Kızımın doğumundan 2 ay sonra kocam Ümit evi terk etti. Yaklaşık 6 aydır ayrı evlerde yaşıyoruz. Ancak ara sıra kendisiyle görüşürdük. Daha sonra görüşmelerimiz sonlandı. Tüm çabalarıma rağmen ailemizi bir araya getiremedim. Benim kızımın iyiliği için yeni bir yuva kurma konusunda beyanda bulunduğumda Ümit engellemiştir, istememiştir. Hatta konuşma sırasında kendisi bana B.D.'yi öldür gibi cümleler kurdu. Bundan dolayı 6 yıldır çeşitli sorunlar yaşadım" dedi.

"Çocuğuma kötü davranmadım"

Çocuğuna zarar verecek şekilde şiddet uygulamadığını söyleyen şüpheli, "Ancak zaman zaman kol, bacak ve kalça kısımlarına ufak şekilde vurduğum olmuştur. Ben kızımın vücudunda morluk oluşacak şekilde vurmam. Ben kızımı çok severim anaokuluna da götürdüm. Kızımın sevgisinden dolayı babasını da ayırmak istemedim. Yuvamızı bir araya getirmek için çabaladım. Ben çocuğuma kesinlikle kötü davranmadım. Çocuğumu geri alacağım. Evimde meydana gelen zararları kimin verdiğini bilmiyorum. Telefon konuşmasında Ümit kendisinin yaptıracağını söyledi" diye konuştu.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

"Çocuğumu ölecek kadar seviyorum"

A.K. mahkeme sorgusunda ise, "Ben çocuğumu ölecek kadar çok seviyorum. Ben çocuğuma 6 senedir bakıyorum. 3 yıl önce eşimden anlaşmalı olarak boşandım, çocuğumun velayeti bendedir. Benim belli bir birikimim var, çocuğumun geçimini istediğim şekilde sağlayamıyorum. Boşandığım eşim benim evlilik yapmamı istemiyor, evlilik yapmış olsam daha rahat geçimimi sağlarım. Ben çocuğumun sadece poposuna ve yüzüne vurdum. Babam beni, 'çocuğun yüzüne vurulmaz' diyerek uyardı. Benim herhangi bir hastalığım söz konusu değildir. Bundan 20 yıl önce depresyon yaşamıştım, şizofren değilim. Bir an önce çocuğumu görmek istiyorum. Çocuğumu çok seviyorum, beni ondan ayırmayın" ifadelerini kullandı.

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Mahkeme kararında, şüphelinin geçmişte yaşadığı olaylardan dolayı takıntılı olduğunu, aynı şeyleri ve olayları tekrar tekrar anlattığını, darp ettiği iddia edilen küçük çocuğunu sürekli istediğini, olayı anlatırken gereksiz detaylar verip konudan uzaklaştığını, sürekli bir kızgınlık ve öfke içerisinde olduğunu, psikolojik rahatsızlıklarının olduğundan dolayı çocuğuna bakabilecek onunla ilgilenebilecek durumda olmadığını belirtti.

Gözlem altına alınacak

Şüpheli A.K.'nin akıl hastası olup olmadığının tespitine ilişkin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, şüpheli hakkında haftada 1 gün en yakın karakola giderek imza atmak suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

Şiddete maruz kalan küçük kız çocuğu B.D., ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınmıştı.

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