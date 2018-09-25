Gündem Şiddet gören küçük kızın yaşadığı ev yürekleri dağladı
İSTANBUL

Şiddet gören küçük kızın yaşadığı ev yürekleri dağladı

İstanbul Tuzla’da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansımıştı. Anne ile kızın yaşadığı evin adeta bir çöplük ev olduğu ortaya çıkarken, ikilinin yaşadığı evdeki duvar yazıları da dikkati çekti. Öte yandan, ifadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, çocuk koruma altına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Tuzla'da annesinden şiddet gören küçük kızın yaşadığı evin içler acısı hali kameralara yansıdı.
Tuzla'da annesinden şiddet gören küçük kızın yaşadığı evin içler acısı hali kameralara yansıdı.

Tuzla’da bir annenin çocuğuna şiddet uygulaması mahalleliyi ayağa kaldırmış, psikolojik sıkıntıları olduğu söylenen annenin kız çocuğunu sokak ortasında yere atması güvenlik kameralarına yansımıştı.

Kızını döven annenin yaşadığı ev yürekleri dağladı!
OYNAT 01:46
Kızını döven annenin yaşadığı ev yürekleri dağladı!
Tuzla'da A.D. isimli bir kadının sokak ortasında minik kızına şiddet uygulaması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Tuzla'da şiddet gören minik kız çocuğunun, annesiyle birlikte yaşadığı çöp evin görüntüleri ortaya çıktı. Adeta bir çöp evi andıran dairenin duvarlarında çeşitli yazılar olduğu görüldü. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği, tuvalet ve banyonun da pislik içerisinde olduğu görüldü.
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Gazetecilerin ulaştığı anne, çocuğuna şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı. Sokakta kızına itip kakan anne kamerayı görünce darp iddialarına yalanlayarak polis çağıracağını söyledi.

'Saçını çekip, üzerinde sigara söndürüyor' iddiası

  • Küçük kızına şiddete şahit olan mahalle sakinleri durumdan şikayetçi oldu. Mahalleli Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.

Sokakta annesinden şiddet gören küçük kızın yaşadığı ev adeta bir 'çöp ev' niteliği taşıyor.

Anne gözaltına alındı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri anne A.D’yi adresinde gözaltına alırken, kız çocuğu koruma altına alındı. A.D, ifade ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Evin duvarındaki yazılar ve yerlerdeki çöpler dikkati çekti.

Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin görüntüleri de ortaya çıktı. Adeta bir çöp evi andıran dairenin duvarlarında çeşitli yazılar olduğu görüldü. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği, tuvalet ve banyonun da pislik içerisinde olduğu görüldü.

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