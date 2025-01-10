Çocuk istismarı küresel bir tehdit

Uzmanlar, son yıllarda internette çocuğa yönelik artan cinsel istismar içerikli görüntülerin pandemiden daha büyük br tehdit olduğunu vurguladı. TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Okçu, komisyona 2004 yılında 450 bin olan çocuk cinsel istismar materyallerinin 2022’de 87 milyona, 2023’te ise 100 milyonu aştığını aktardı. Okçu, çocuğun çevrim içi istismarının küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ve acil müdahale gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, 2023’te dünya genelinde Cinsel İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’ne 36,2 milyon ihbar yapıldığını ve suç dosyalarının yüzde 19 artarak 100 milyonu aştığını söyledi. Türkiye’de ise çocukların cinsel istismara uğramasına dair 817 bin 503 dosya bulunuyor. TÜİK verilerine göre, 2023’te güvenlik birimlerine başvuran mağdur çocuk sayısı 242 bin 875’i buldu, bunların yüzde 10’u cinsel istismar mağdurlarından oluşuyor. Ayrıca, BTK tarafından yapılan bir araştırma, öğrencilerin yüzde 17’sinin “genel ahlaka aykırı mesajlar aldığını” ve yüzde 30’unun müstehcen içerikli paylaşımlar gördüğünü ortaya koydu.