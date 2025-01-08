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OpenAI CEO'su Sam Altman hakkında şok iddia: "9 yıldır kız kardeşini istismar ediyor"

OpenAI CEO'su Sam Altman hakkında şok iddia: "9 yıldır kız kardeşini istismar ediyor"

12:228/01/2025, Çarşamba
AA
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Kız kardeşi Annie, abisi Sam'ın kendisini 9 yıl boyunca istismar ettiğini iddia ediyor.
Kız kardeşi Annie, abisi Sam'ın kendisini 9 yıl boyunca istismar ettiğini iddia ediyor.

ChatGPT'nin üreticisi OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın kız kardeşi Annie Altman, ağabeyinin kendisine düzenli olarak cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek dava açtı.

BBC'nin haberine göre, Missouri'de ABD Bölge Mahkemesinde 6 Ocak'ta açılan davada, cinsel istismarın, Annie Altman'ın 3, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ise 12 yaşındayken başladığı iddia edildi.

Sam Altman ve kız kardeşi Annie.

Annie Altman'ın dava dilekçesinde, 1997-2006 yıllarında gerçekleşen istismarda tecavüzün de bulunduğu ileri sürüldü. Dilekçede, iddia edilen istismarın son örneğinin Sam Altman'ın yetişkin ancak Annie Altman'ın henüz reşit olmadığı bir dönemde gerçekleştiği savunuldu. Davada jürili yargılama ve 75 bin doların üzerinde tazminat talep edildi.

Sam Altman'ın, ilk istismarı kardeşi 3 yaşındayken yaptığı iddia edildi.

CEO iddiaları reddetti

Annie Altman, daha önce de Sam Altman'a yönelik benzer iddialarda bulunmuştu. Sam Altman, X'ten, annesi ve 2 erkek kardeşiyle ortak yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi. Bu durumun ailesine büyük acı verdiğini belirten Altman, "Akıl sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olan bir aile üyesine bakmak inanılmaz derecede zordur." ifadeleriyle kendini savundu.


Altman ailesinin Yahudi olduğu biliniyor.


#Ann Altman
#cinsel istismar suçlaması
#OpenAI
#Sam Altman

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