OpenAI CEO'su Sam Altman hakkında şok iddia: "9 yıldır kız kardeşini istismar ediyor"

Annie Altman'ın dava dilekçesinde, 1997-2006 yıllarında gerçekleşen istismarda tecavüzün de bulunduğu ileri sürüldü. Dilekçede, iddia edilen istismarın son örneğinin Sam Altman'ın yetişkin ancak Annie Altman'ın henüz reşit olmadığı bir dönemde gerçekleştiği savunuldu. Davada jürili yargılama ve 75 bin doların üzerinde tazminat talep edildi.

Annie Altman, daha önce de Sam Altman'a yönelik benzer iddialarda bulunmuştu. Sam Altman, X'ten, annesi ve 2 erkek kardeşiyle ortak yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi. Bu durumun ailesine büyük acı verdiğini belirten Altman, "Akıl sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olan bir aile üyesine bakmak inanılmaz derecede zordur." ifadeleriyle kendini savundu.