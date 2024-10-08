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Çocuk suçları için komisyon

Çocuk suçları için komisyon

04:008/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
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AK Parti mevcut koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla 'meclis araştırması' açılması için TBMM Başkanlığı'na önerge sundu.

AK Parti çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunması, mevcut koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla 'meclis araştırması' açılması için TBMM Başkanlığı'na önerge sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de imzasının olduğu önergenin gerekçesinde, "Canice katledilen Narin kızımız, Tekirdağ'da istismar ve şiddete maruz kalan minik bebeğimiz, kadına şiddet olayları, beden bütünlüğünü tehdit eden adli vakalar hepimizi derinden yaralamıştır" denildi. Yasal düzenlemeler, alınan idari tedbirler ve devletin azami hassasiyetine rağmen hala üzücü olaylar yaşandığının kaydedildiği önergede, "Bu durum araştırma komisyonu kurulup uygulama ve tedbirlerin gözden geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır" denildi.





#AK Parti
#çocuk suçu
#önerge

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