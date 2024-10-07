AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kadına şiddete yönelik net mesaj: Cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadına yönelik şiddet olaylarına değinen Çelik, "Bu tür olayların önüne geçmek için her türlü adım atılıyor. Cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. Bakanlıklarımız koordineli bir şekilde çalışıyor, ne gerekiyorsa yapılacak" dedi. Son günlerde ortaya çıkan, oyun siteleri adı altında çocukların istismar edilmesine tepki gösteren Çelik, "Çocuklara dönük olarak araştırma komisyonu kurulması için grubumuz Meclis’te girişimde bulunacak. Sosyal medyadaki istismar olayları özgürlüğü de tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın 1'inci yılındayız. Şimdiye kadar soykırım siyaseti gerçekleşirken, bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşti ve uluslararası kuruluşlar tarafından engellenemedi.
Gelinen tabloda; bütün sistemi, uluslararası hukuku ve tüm insanlığı görmezden gelen Netanyahu ve çetesi ile karşı karşıyayız.
Gazze'de bütün dünyanın önünde bu tablo izlendi ve engellenemedi. Şehitlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Soykırımcı Netanyahu’nun eylemleri devam ediyor. Batı toplumlarında hükümet ile halklar arasında büyük ayrım var. Hükümetler soykırımcı siyasete destek veriyor.
İspanya gibi Filistin devletini tanıyan yaklaşımlar oldu. İsrail uluslararası ceza mahkemesini de tehdit etti. Guterres’i istenmeyen adam ilan etti. Soykırımcı katiller şebekesi ile karşı karşıyayız.
Bölgede haritaların değişime imza atacağız yaklaşımı idi Netanyahu’nun ilk açıklaması. Netanyahu bütün bölgeye ateşe atmak istiyor dedik.
"Uluslararası sistem ikiyüzlü
Uluslararası sistem ikiyüzlü. Bir yandan Akdeniz’in her yanını savaş gemileri ile doldurdular. İsrail’in kendini savunma hakkı var deniliyor denildikçe İsrail daha çok kadın ve çocuk öldürülüyor. İsrail Lübnan’ı yeni Gazze yapmak istiyorlar.
Aynısını Lübnan’a yapıyor. 5-10 dakika öncesinde haber veriyor daha sonra bombalıyor. Sivil cihazları ölümcül cihaz olarak kullanılıyor. Yeni bir suça imza attılar. Uluslararası sistemin namusu Netanyahu’nun yargılanıp yargılanmamasından geçiyor. Cumhurbaşkanımız en başından beri insanlık cephesinin kurulmasını ifade etti. Bunca acıdan sonra birileri düşük sesle de olsa insanlık cephesine dair bu cümleleri kurmaya başladı. BM’den İsrail’le ilgili çıkması gereken kararlardan hiçbiri çıkmadı. Gazze’den sonra Lübnan’da aynı eylemleri gerçekleştiriyor.
Bugün Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Hesabını eninde sonunda verecekler. Cumhurbaşkanımız başından beri soykırımın durdurulması için çalıştı.
"Cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz"
Kadınlara yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için her türlü adım atılıyor.