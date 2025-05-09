Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çocuklar ve gençler mutlaka ziyaret etmeli

Çocuklar ve gençler mutlaka ziyaret etmeli

04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, önceki gün ATO Congresium'da açılışına katıldığı ve 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek fuara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum" ifadelerine yer veren Emine Erdoğan, özellikle çocukların ve gençlerin, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bu özel fuarı ziyaret etmesini diledi. Ayrıca gönderide, Emine Erdoğan'ın fuar açılışında yaptığı konuşmadan bir bölüme ve etkinlikten görüntülere de yer verildi.


#Emine Erdoğan
#fuar
#çocuk
#genç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 9 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında: Televizyon, telefon, 125 cc motosiklet, buzdolabı ve daha fazlası!