Tuzla'da çocuklarına işkence eden aile Çocuklarına işkence eden anne babaya hapis cezası İstanbul Tuzla’da çocuklarına tornavida batırıp, süpürgenin odun kısmıyla vurarak şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan anne ve baba hapis cezasına çarptırıldı. En küçükleri 5 yaşında olan 4 çocuk ise devlet koruması altına alınarak yuvaya yerleştirildi.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 12:14 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 12:23 IHA