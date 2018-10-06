Gündem Çocuklarına işkence eden anne babaya hapis cezası
3. SAYFA

Tuzla'da çocuklarına işkence eden aile

Çocuklarına işkence eden anne babaya hapis cezası

İstanbul Tuzla’da çocuklarına tornavida batırıp, süpürgenin odun kısmıyla vurarak şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan anne ve baba hapis cezasına çarptırıldı. En küçükleri 5 yaşında olan 4 çocuk ise devlet koruması altına alınarak yuvaya yerleştirildi.

Haber Merkezi IHA
Cani anne-babanın çocuklarına yaptıklarına, mahkeme heyeti en üst sınırdan ceza verdi.
Cani anne-babanın çocuklarına yaptıklarına, mahkeme heyeti en üst sınırdan ceza verdi.

Tuzla’da yaşayan 4 çocuk sahibi Züleyha K. ve Celal K. çifti iddiaya göre, çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. 12 yaşındaki oğlu Y.S.K.’nın göğsüne tornavida batıran anne, 10 yaşındaki kızı A.K.’nin ise saçlarını çekerek koparıp, süpürgenin odun kısmıyla vurdu.

Hala fark edip şikayetçi oldu

  • Çocuklarına müstehcen görüntüler izleten anne, çocuklarının vücuduna tırnaklarını batırarak defalarca darp etti. Baba Celal K. da aynı şekilde küçük yaştaki çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Anne ve babanın çocuklarına şiddet uygulayarak kötü muamelede bulunduğunu ve çocukların bakımlarıyla ilgilenmediklerini fark eden halaları, kardeşi ve kardeşinin eşi hakkında şikayetçi oldu.

Çocuklar, sürekli dayak yediklerini söyledi Şikayet üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Züleyha K. ve baba Celal K. hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan anne ve baba, suçlamaları kabul etmedi.

Çocuklar ise anne ve babalarının kendilerini sürekli dövdüğünü anlatarak, annesinin evde temizlik ve yemek yapmadığını, kişisel bakımlarıyla ilgilenmediğini söyledi.

Züleyha K. ve Celal K. hakkında çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali”, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından dava açıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

  • Anadolu 8’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Celal K. ile Züleyha K. katıldı. Salonda müşteki hala Yıldız A. ile mağdur avukatı Cengizhan Kılıç da hazır bulundu. Son sözü sorulan anne, ‘Bir diyeceğim yoktur’ dedi. Baba ise, iftira atıldığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Anneye 4 yıl, babaya 3 yıl hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Züleyha K. ve Celal K’yi “altsoydan akrabayı kasten yaralama” suçundan 8’er ay hapis, “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçundan 2’şer yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı.Kararla birlikte anne 4 yıl, baba da 3 yıl hapis cezası aldı.

Mağdur çocuklar yurtlara yerleştirildi

Anne Züleyha K. hakkında çocuklarına müstehcen görüntüler izlettiği iddiasıyla “müstehcenlik” suçundan 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıklara verdiği cezada indirime gitmedi. Olayların ardından yaşları 5 ile 12 arasında değişen Y.S.K., A.K., G.K., C.K. isimli çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk yuvalarına yerleştirildi.

Kızına cinsel istismarda bulunmuş

  • Karara ilişkin görüşünü açıklayan davanın mağdur avukatı Cengizhan Kılıç, “Mahkemenin kararı, sanık lehine iyi hal indirimi veya cezanın ertelenmesi gibi hiçbir unsur içermiyor. Bu davada vahim ve ciddi eylemler yargılandı. Bu sebeple sayın hakimin takdirini kullanırken titiz davranması çok önemli” dedi.

Öte yandan baba Celal K.’nin kızı A.K.’ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı öğrenildi.

REKLAM
İstedikleri kadar hendek kazsınlar

İstedikleri kadar hendek kazsınlar

Uydu fotoğraflarını değerlendiren Akar: Durum kontrolümüz altında.
Yemen'in çocukları

Yemen'in çocukları

Dünyanın gözü önünde yaşanan savaşın gerçek mağdurları...
Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

Yasin Börü'nün avukatı Mahmut Doğan yenisafak.com'a anlattı.
Bedava değil parayla aldık

Bedava değil parayla aldık

Trump'ın "biz olmasak iktidarda kalamazsınız" sözüne cevap verdi.

Fikri dahi alınmayacak

Fikri dahi alınmayacak

Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı.
İttifak gönüllerde devam edecek

İttifak gönüllerde devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması.
7 yaşında milyoner

7 yaşında milyoner

​Dijitalin yardımı, kendi alınteriyle çocuk yaşta zengin oldu.

Yerli uçaklarınhazin sonu

Yerli uçaklarınhazin sonu

​Düdüklü tencere olmaya giden uçakların kısa öyküsü.

Alış 70 kuruşsatış 5 lira

Alış 70 kuruşsatış 5 lira

​Ya fiyatı düşürün ya da tezgahı toplayıp kapatın.
62 asker9 saat direndik

62 asker9 saat direndik

​Gazi olduk, şehit olduk, Bayraktepe'yi teslim etmedik.
İslam düşmanlarısokağa döküldü

İslam düşmanlarısokağa döküldü

​Hollanda'da tehlikeli arbede.
SözleşmedeTL dönemi

SözleşmedeTL dönemi

Türk vatandaşı olmayanlara TL şartı yok.
Bomba eğitimi ABD'den

Bomba eğitimi ABD'den

​PKK'lılara mayın ve EYP eğitimini Suriye'de ABD'li askerler veriyor.
En net durum tespiti

En net durum tespiti

İster tır, ister vagonlarla silah versinler, terörü bitireceğiz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.