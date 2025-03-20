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Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti

Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti

04:0020/03/2025, الخميس
G: 20/03/2025, الخميس
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Sağlık Bakanlığı çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiyor.

Sağlık Bakanlığı’nca Hepatit B aşısı ile beş bileşenli karma aşıyı bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulanmasına, 14 Nisan'da başlanacak. Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren "altı bileşenli karma aşı" uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacak. Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan beş bileşenli karma aşıyı bir araya getiren uygulamaya, 14 Nisan itibarıyla başlanacak. Yeni aşılar, aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak.



#Sağlık Bakanlığı
#Aşı
#Okul

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