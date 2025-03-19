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Sağlık Bakanlığı duyurdu: Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor

10:5219/03/2025, Çarşamba
AA
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Sağlık Bakanlığı, detayları açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, detayları açıkladı.

Sağlık Bakanlığınca Hepatit B aşısı ile beş bileşenli karma aşıyı bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulanmasına, 14 Nisan'da başlanacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren "altı bileşenli karma aşı" uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacak.


Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan beş bileşenli karma aşıyı bir araya getiren uygulamaya, 14 Nisan itibarıyla başlanacak.


Sağlık Bakanlığınca temin edilen yeni aşılar, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak.


Geçen dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları, "altı bileşenli karma aşı" ile tamamlanacak. Bunun dışında herhangi ek aşıya gerek olmayacak.



#aşı
#Sağlık Bakanlığı
#Aşı Takip Sistemi

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