Çorum'da silahlı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ç. (32), vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak ağır yaralandı.