Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği, 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.