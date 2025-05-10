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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi yakalandı

13:2410/05/2025, Cumartesi
DHA
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda silah ve mühimmata el konulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği, 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Şanlıurfa
#Silah Kaçakçılğı
#emniyet
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