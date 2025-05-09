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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 225 şüpheli adliyede

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 225 şüpheli adliyede

15:569/05/2025, Cuma
DHA
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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 225 şüpheli adliyede
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 225 şüpheli adliyede

Gaziantep merkezli 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 225 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından örgüte eleman ve finans sağlayan, aralarında iş insanlarının da olduğu 225 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel yapısı deşifre edildi, örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı belirlendi.

Gezi bahanesi için yurt dışında toplantı

Yine operasyon kapsamında örgütün eleman temin etme yöntemleri tespit edildi. Örgütün daha önce ev ve yurtlarda gerçekleştirdikleri toplantıları, yurt dışında da devam ettirdiği öğrenildi. Örgüte kazandırdıkları öğrencileri gezi bahanesi ile genellikle Balkan ülkelerine götüren örgüt yöneticilerinin burada toplantılar düzenlediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.


Eski holding yöneticisi de göz altında

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' olduğu iddia edilen ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi T.N.'nin de adliyeye getirilenler arasında olduğu görüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.



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