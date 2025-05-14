Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: Bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Arap Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken U.O, Ö.F.S, S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.