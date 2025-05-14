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Tekirdağ'da vahşet: Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurup öldürdü

Tekirdağ'da vahşet: Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurup öldürdü

00:4314/05/2025, Çarşamba
AA
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Evladını öldüren baba, av tüfeğiyle birlike yakalandı.
Evladını öldüren baba, av tüfeğiyle birlike yakalandı.

Tekirdağ'da baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Baba, tartışmanın büyümesi üzerine evden ayrılan oğluna balkondan tüfeğiyle ateş etti. Sırtından yaralanan oğul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan N.Ş. ile oğlu H.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evden ayrılan H.Ş'ye, baba N.Ş. balkondan av tüfeğiyle ateş etti. H.Ş. sırtından vuruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan H.Ş, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Baba N.Ş. kullandığı av tüfeğiyle yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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