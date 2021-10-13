Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde devleti ve hükümeti hedef alan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye'yi hatırlatan söylemlerini TVNET canlı yayınında değerlendiren Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, açıklamaların şeklinin bir FETÖ taktiği olduğunu belirtti.

"AÇIKLAMALAR TAM BİR FETÖ TAKTİĞİ"

Başbuğ, bu söylemlerin tesadüf olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, "Tam bir FETÖ taktiği. FETÖ bir takım olayları hazırlarken önce bir altyapısını oluştururdu zihinlerde. Bu bir Amerikan taktiğidir ve olay gerçekleştiğinde kanıksanır. Bu tür olaylarda devlet ahlakı işlese, söylenmesinin yeri kamu değil. Bunu paylaşamazsın. Bu söylemlerin arka planında, devlet terbiyesi olsa devletin istihbarat ve emniyet teşkilatına bildirirsin onlar gereğini yapar." diye konuştu.

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OYNAT 03:01 Coşkun Başbuğ: Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' söylemi tesadüf değil FETÖ taktiği Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var' açıklamasına ilişkin konuştu. CHP liderinin sözlerinin bir FETÖ taktiği olduğunu vurgulayan Başbuğ, 'Bu bilgi Kılıçdaroğlu'na nereden geldi? İlk akla gelen, 'Acaba birileri sufle mi verdi?'' diye sordu. BiP'te paylaş

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"KÜRT SORUNUNDA DA AYNI SARMALA GİRDİLER"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardında başka bir niyet aramak gerektiğini ifade eden Başbuğ, "Bu tür olaylarda devlet anında gereğini yapıyor. Soruyorsunuz 'Neye dayanarak bunu söylüyorsun?' Bir gerekçe yok. CHP, Kürt sorununda da aynı sarmala girdi. Cevap veremiyorlar." ifadelerini kullandı.

"BİRİ SUFLE Mİ VERDİ?"

Devletin soruşturma başlatarak en doğru kararı aldığını belirten Başbuğ, "Eski bir istihbaratçı olarak aklıma şu geliyor: Bu bilgi Kılıçdaroğlu'na nereden geldi? İlk akla gelen, 'Acaba birileri sufle mi verdi?'" diye sordu.

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