Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çukurcada PKKnın kullandığı mağarada EYP ele geçirildi
HAKKÂRİ

Çukurca'da PKK'nın kullandığı mağarada EYP ele geçirildi

Çukurca'da PKK'nın kullandığı mağarada EYP ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada ele geçirilen 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ile 266 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada mühimmat ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, komandoların her türlü hava ve arazi şartlarında yaptığı başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayınlarla EYP'lerin imhasına devam edildiği belirtildi.

, Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada mühimmat ele geçirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu kapsamda, Hakkâri Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın; iki girişli yaklaşık 30-35 metre uzunluğunda yaşam alanı olarak kullandığı bir mağara tespit edildi. Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi."

, Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada mühimmat ele geçirildi.

, Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada mühimmat ele geçirildi.
Abone Ol Google News
Gururlandıran açıklama

Gururlandıran açıklama

​Yurt dışına 2000'den fazla solunum cihazı satışı gerçekleştirdik.
Ayasofyadan ezan sesi yükselecek

Ayasofya'dan ezan sesi yükselecek

​MHP lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar.
Tüm şehirdiken üstünde

Tüm şehir
diken üstünde

Minibüsçüler koronaya yakalandı, ekipler yolcuların peşinde.
ABD polisi uslanmıyor

ABD polisi uslanmıyor

Yerdeki adamın ensesine şok tabancasını dayayıp elektrik verdi.
Ronaldo ve Messi <br>listede yok

Ronaldo ve Messi
listede yok

​Dünyanın en pahalı 10 futbolcusu açıklandı.
Bu da İYİ Parti kaçağı

Bu da İYİ Parti kaçağı

​İşte Akşener'in sağ kolu Türkkan'ın kaçak fabrikası ve çiftliği.
Hem suçlu<br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

​Vakaların 10 kat arttığı şehirde denetimlere maskesiz vatandaş tepkisi.
Yüzde 40 indirim

Yüzde 40 indirim

​Hem kahramanlar hem de beraberindeki 3 kişi için geçerli.
Türkiye'de <br>ilk kez görüldü

Türkiye'de
ilk kez görüldü

Beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Hala ciddiye almayanlar var

Hala ciddiye almayanlar var

​Koronadan hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin son videosu.
Amerika'ya 100 bin <br>köle satan tüccar

Amerika'ya 100 bin
köle satan tüccar

​İngiltere'de heykeli yıkılan Edward Colston kimdir?
Tartışılan büst iki müdürün başını yaktı

Tartışılan büst iki müdürün başını yaktı

​Dizi karakterini Ertuğrul Gazi yaptılar!
'Doğum günü' karantinası!

'Doğum günü' karantinası!

​Test sonucunu beklemeyen anne sokağı kapattı.
Kadere bak

Kadere bak

​En büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti.
Türkiye'nin gururu sefere hazırlanıyor

Türkiye'nin gururu sefere hazırlanıyor

​Boğaz'dan geçerken sökülen kuleler yerine yerleştiriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.